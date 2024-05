Chiky Bombom presume en video su hermosa y nueva casa tras pasar años viviendo en un sótano

La presentadora dominicana Chiky Bombom, de 36 años y a quien vemos todas las mañanas en ‘Hoy Día’ y por las tardes en ‘En Casa con Telemundo’, presumió hace unos días diversos aspectos de la hermosa casa en la que vive con Cartier, su hijo, luego de que por muchos años sufrieran carencias y pasaran las noches en un muy sencillo sótano.

“Nosotros venimos de vivir en un sótano, literal, y uno de mis sueños más grandes era realizarle sus deseos a mi hijo de tener su habitación solo porque toda su vida ha dormido conmigo”, compartió ‘La Pantera’ antes de romper en llanto.

A través de su video, que fue dado a conocer en ’En Casa con Telemundo’, la también influencer nos llevó a conocer la drástica transformación que le hizo a su hogar de la Florida, pues siempre había tenido la ilusión de darle a su hijo una recámara propia y finalmente ese sueño ya se hizo realidad.

“Solo soñaba con un techo para mi hijo y lo logré. Gracias a mi familia de ‘En Casa con Telemundo’ por siempre hacerme feliz”, se lee en el texto con el que la caribeña acompañó su emotivo video.

El material, que dura unos cuantos minutos, nos permitió ser testigos de la tierna reacción que tuvo Cartier tras conocer por primera vez su recámara, la cual no solo le servirá para dormir, sino que también para jugar videojuegos, hacer tareas y muchas actividades más.

“Si hay alguien a quien yo le dedico todo mi trabajo y éxito es a mi hijo Cartier. Verlo crecer ha sido el orgullo más grande de mi vida y no hay nada que yo no haría para hacerlo feliz, por eso este año, gracias a Dios, se me dio la bendición de comprarme mi propia casa y lo primero que hice fue darle algo que nunca había podido tener, hasta ahora”, se oye decir a Chiky Bombom al inicio de su video.

A continuación mostró el interior del dormitorio de su hijo, en el que no solo gozará con su propia cama, su sofá, su escritorio, su vestidor, sino que también un espacio para sacar al gamer que lleva dentro.

La habitación del joven, cuyas paredes son blancas, no solo llama la atención por sus muebles, sino que también lo hace por las obras de arte y las fotografías que decoran cada rinconcito de ese espacio íntimo.

“Gracias, mamá”, se oye decir a un muy emocionado Cartier, quien aprovechó el tremendo regalo que le hicieron para llenar de amor a su talentosa y carismática madre.

