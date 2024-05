Estudiante latina es aceptada en 15 universidades, se decide por Harvard

Brandy Figueroa, una estudiante de la Segerstrom High School en la ciudad de Santa Ana, está que no se la puede creer: de 21 universidades para las que aplicó, fue aceptada en 15 de las más prestigiosas del país como Columbia y Stanford, al final se decidió por la Universidad de Harvard.

“Quiero ser abogada en derecho constitucional y trabajar en el gobierno. Todas las universidades que me aceptaron son muy buenas opciones, pero escogí Harvard porque me va a ayudar más que las otras escuelas para lo que yo quiero estudiar y hacer cuando me gradúe”, dice esta joven de 17 años, nacida en Santa Ana, California.

“Harvard tiene más conexiones y clubes que me van a ayudar para entrar al gobierno”, dice.

La sobresaliente estudiante es hija de inmigrantes mexicanos. Su madre Deida Figueroa es de El Grullo, Jalisco; y su padre José Luis Figueroa de Jiquilpan, Michoacán en México; y es la menor de tres hermanos.

“Mis papás trabajan como carpinteros”, dice Brandy.

Las felicitaciones de Harvard. (Fotos Brandy Figueroa)

Entre las universidades que la aceptaron destacan Stanford, Columbia y Brown.

“Casi todas me avisaron el mismo día, el 28 de marzo, que me había aceptado. Me había dormido un rato y cuando desperté, casi dormida, abrí mis correos y ahí estaban todos los mensajes de que me habían aceptado”.

Brandy confiesa que le tomó mucho tiempo aceptar la noticia de que la habían aceptado en las universidades de sus sueños.

¿Qué crees que fue lo que influyó para que te aceptaran en tantas universidades?

“Tengo un promedio académico de 4.9 y en general de 4.7, pero pienso que me ayudó mucho que yo tenía una meta muy grande para ayudar a mi comunidad, a mi familia y a mí misma”, dice.

Entre las muchas actividades que llevaba a cabo, destacan su participación en el grupo OC Environmental Justice.

“Una vez fuimos casa por casa para hablar sobre un problema de plomo en los patios que tenemos en Santa Ana, y que puede tener malas consecuencias para los niños chiquitos que juegan en la tierra; fuimos a preguntar si tenían síntomas, qué pensaban y a decirles qué podían hacer para estar protegidos”.

Brandy Figueroa junto a sus compañeros de la secundaria Segerstrom en Santa Ana. (Fotos Brandy Figueroa) Crédito: Cortesía

Brandy ayudó a la formación de clubes en su escuela, y es presidenta de dos de ellos.

“Soy presidenta del Club California Scholarship Federation que se distingue por apoyar la escuela y realizar eventos como ir a hacer limpieza a las playas, y a ayudar en los maratones”.

En otros clubes, asisten a otros estudiantes con tutorías y conexiones.

“Yo hice un esfuerzo, lo más que pude durante años para ayudar a mi comunidad”.

Sobre sus padres dice que honestamente están muy ocupados todo el tiempo con sus trabajos, pero asegura que se sienten muy orgullosos de ella, y esperan mucho de su futuro.

Platica que gracias a la Gates Scholarship que ganó, podrá pagar completamente sus colegiaturas durante los cuatro años que vaya a Harvard; también ganó la beca Simon; además de que la universidad le ha ofrecido otros apoyos para que el factor económico no sea un problema.

“Yo sabía que tener buenas calificaciones, y que cada A que me sacaba, era como dinero ahorrado, cientos de dólares de ahorro, miles de dólares que ahora son $100,000 que he ahorrado por año para ir a la universidad”.

Brandy Figueroa junto a sus padres, Deida y José Luis Figueroa. (Fotos Brandy Figueroa)

Brandy viajará en agosto a Cambridge, Massachusetts, en la costa este del país, donde se encuentra Harvard University para comenzar las clases en otoño.

Aunque está feliz, la joven estudiante dice que aún no puede procesar todo lo que ha vivido en los últimos meses.

“Todavía estoy pensando en mi último año escolar en Segerstrom High School y en los exámenes (de colocación avanzada) que debo pasar”.

La alcaldesa de Santa Ana, Valerie Amezcua, entregó un reconocimiento a Brandy a nombre del Concejo de esa ciudad en el condado de Orange.

“Te felicitamos por tus destacados logro y tu firme dedicación; eres un ejemplo para los estudiantes del último año de la secundaria y de la ciudad entera de Santa Ana”, dijo la alcaldesa.

Y le recordó a Brandy, que a lo largo de su preparación académica en Harvard tendrá una comunidad de simpatizantes animándola en cada paso.

“Nos sentimos inmensamente orgullosos y no podemos esperar para ver todas las cosas que vas a lograr. Ojalá puedas regresar y competir por un puesto público en Santa Ana, y hacer grandes cosas”.

Brandy Figueroa soñaba desde niña con ir a la universidad. (Fotos Brandy Figueroa) Crédito: Cortesía

El director de la secundaria Segerstrom, David Casper describió a Brandy, como una joven asombrosa, y una prueba de los muchachos que tienen en Santa Ana.

“Estamos enviando lo mejor de Santa Ana a Harvard. Así que esperamos ver grandes cosas de Brandy”, dijo el director Casper.