Sergio “Checo” Pérez mete presión a Red Bull sobre su renovación: “Quiero salir de dudas”

El tema de la renovación o no de Sergio “Checo” Pérez con Red Bull no deja de ser un punto importante esta temporada para el mexicano que espera poder definir su futuro lo más pronto posible. Este viernes, después de las primeras sesiones de entrenamientos libres de cara al Gran Premio de Emilia Romanga el tapatío volvió a tocar el tema.

En esta oportunidad, el piloto nacido en Guadalajara cambió un poco el discurso con relación al tema y le metió un poco más de presión a la escudería austríaca para terminar de tomar una decisión con respecto a quien será el compañero del tricampeón del mundo, Max Verstappen a partir de la próxima temporada de la Fórmula 1.

“Todavía no se ha firmado nada, así que todo sigue abierto, pero se decidirá muy pronto. Porque estamos entrando en una parte muy intensa de la temporada y quiero salir de dudas”, comentó el mexicano que hace varias semanas había señalado que su renovación no era una prioridad aunque podía estarse resolviendo en un par de semanas, algo que todavía no ha ocurrido.

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez en el garaje de Red Bull después de las primeras prácticas libres de este viernes de cara al Gran Premio Emilia Romanga de la Fórmula 1 de este fin de semana. Crédito: Antonio Calanni

“Creo que es muy importante que me concentre en conducir, así que espero que más pronto que tarde todo este tema esté finalizado y podamos compartirlo con ustedes”, agregó “Checo” Pérez en declaraciones recogidas por el portal especializado Motorsport en las que el mexicano reconoció el estrés que le genera no tener definido su futuro.

“Es estresante negociar cuando tenemos tanto que hacer los fines de semana. Pero creo que lo sabremos más pronto que tarde”, consideró el mexicano que termina su contrato al final de temporada después de haber pasado las últimas tres campañas con el equipo de la bebida energética desde su llegada en el 2021.

Hay que recordar que el mexicano es el principal candidato para seguir con Red Bull según lo que han dicho desde la escudería austríaca, especialmente su director Christian Horner, quien en repetidas ocasiones ha señalado que “Checo” Pérez tiene en sus manos su renovación y que sólo él puede desaprovechar esta oportunidad.

Sergio “Checo” Pérez viene de finalizar en el cuarto puesto del pasado Gran Premio de Miami por lo que el mexicano buscará en Imola regresar de nuevo al podio. Crédito: Luca Bruno | AP

El buen comienzo que está teniendo el mexicano en esta temporada 2024 de la F1 le permite mantenerse en posición favorable de cara a una eventual renovación. Su segundo puesto en la clasificación de pilotos, por detrás de su compañero de equipo, Max Verstappen, es su principal carta bajo la manga para seguir siendo tomado en cuenta por Red Bull.

Recientemente el mercado de pilotos tuvo un movimiento con la renovación de Alex Albon con Williams. El tailandés fue uno de los candidatos a ocupar el puesto de “Checo” Pérez en el equipo de la bebida energética de cara a la próxima temporada por lo que el mexicano se sacó del camino a un posible rival para lograr su objetivo.

