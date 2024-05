¿Tienes un iPhone de Apple? Podrías recibir más de $300 dólares si lo reclamas a tiempo

Tras cinco meses desde que se dio a conocer el acuerdo de Apple, quedan pocos días para solicitar un reclamo por un pago de hasta $349 dólares, si eres un usuario calificado de iPhone 7 o iPhone 7 Plus.

El próximo 3 de junio se cierra el proceso de reclamación del acuerdo de Apple para pagar $35 millones de dólares a los usuarios de iPhone 7 y iPhone 7 Plus que forman parte de la clase de una demanda que señaló problemas de audio en el micrófono de su dispositivo.

La demanda se inició en 2019 por los demandantes Joseph Casillas y De’Jhontai Banks, quienes compraron iPhone 7 en 2017 y afirmaron que comenzaron a experimentar problemas con el audio de sus dispositivos el año siguiente. En el litigio, al que se le conoce como el caso Tabak, et al. contra Apple Inc., señala que Apple no advirtió a los consumidores que los iPhone 7 y 7 Plus estaban equipados con chips Audio IC defectuosos.

“El demandante Casillas notó que el sonido de su teléfono estaba distorsionado con estática audible mientras intentaba reproducir un video en su teléfono”, se lee en la denuncia. “La demandante Banks notó que no podía escuchar a las personas que llamaban a menos que usara la función de altavoz de su iPhone. Estos son indicios comunes del defecto del IC de audio”.

Aunque Apple no admitió haber actuado mal ni haber hecho algo inapropiado o ilegal, llegó a un acuerdo con los representantes del grupo para resolver la demanda.

El 18 de julio, se celebrará la audiencia final en el que se espera que el Tribunal Federal de Distrito Norte de California de los Estados Unidos apruebe el acuerdo.

¿Quiénes son elegibles para reclamar el pago de iPhone 7 de Apple?

Los usuarios de iPhone 7 y iPhone 7 Plus que son miembros de la clase de la demanda son aquellos que obtuvieron alguno de estos modelos del teléfono entre el 16 de septiembre de 2016 y el 3 de enero de 2023 y reportaron un problema de audio cubierto a Apple o pagaron a la compañía por las reparaciones.

Se estima que los pagos oscilen entre los $50 y $349 dólares, dependiendo de si pagaron o no alguna reparación. Si el solicitante no pagó a Apple de su bolsillo ninguna reparación o reemplazo por el problema de audio que menciona la demanda, el pago máximo sería de $125 dólares.

Es necesario que las personas presenten un reclamo en línea hasta el 3 de junio para obtener un pago. Si no llenan su formulario, no obtendrán ningún depósito. Esta misma fecha también es el tiempo límite para presentar objeciones o excluirte del acuerdo de Apple.

Para presentar tu reclamo, ingresa al sitio web para llenar tu formulario en línea. Si eres un miembro de la clase, debiste haber recibido un correo electrónico con tu ID de aviso y código de confirmación para acceder a la solicitud.

Si no estás seguro de si estás incluido en el Grupo del Acuerdo, llama al 1-833-633-0343 o escribe al Administrador de la demanda colectiva de Tabak v. Apple, 1650 Arch Street, Suite 2210, Filadelfia, PA 19103, para más información.

