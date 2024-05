Captan a candidata mexicana bebiendo y disparando un arma larga durante una fiesta

Al ritmo de “La Chona”, tres personas beben directo de una botella en una fiesta, según se muestra en un video que circula en redes sociales y que ha causado polémica, pues la protagonista de la grabación es Evelin Mayén, la candidata a la alcaldía de Jilotzingo, un municipio del Estado de México, donde la violencia impera, a quien, además, se le ve usando un arma.

La grabación difundida en redes muestra distintos momentos en que la candidata y sus acompañantes toman la bebida alcohólica, los temas musicales cambian, de pronto se escuchan corridos y para finalizar el video se va a Mayén empuñar un fusil semiautomático AR-15, el cual dispara al aire en al menos seis ocasiones; tres hombres la ayudan a sostenerlo para evitar que las detonaciones la hagan caer, como ocurre cuando no se sabe disparar este tipo de armas.

En redes sociales el video causó revuelo, algunos defendieron a la candidata considerando que bailar y embriagarse no es malo, omitiendo la parte del arma; otros consideraron que el Partido Acción Nacional (PAN), por el cual contiende, debe explicar el porqué Mayén tenía un arma de uso exclusivo del Ejército.

Y es que no se trata de una arma cualquiera, sino de un fusil que sólo pueden utilizar los militares, pero cuyo uso se ha popularizado entre los criminales, al grado de ser uno de sus rifles de asalto favoritos; su portación no sólo está prohibida, sino que se castiga con prisión.

Evelin Mayén González busca un segundo periodo como presidenta municipal de Jilotzingo como candidata del PAN, pues ya ocupó dicho cargo de 2018 a 2021.

Disculpas de la candidata

La candidata reconoció que sí era ella la que aparecía en la grabación, en un video grabado en compañía de su hijo se disculpó.

Comenzó el mensaje diciendo que acaba de llegar de sofocar un incendio -Jilotzingo es uno de los municipios mexiquenses afectados por los incendios forestales que han consumido más de 20,000 hectáreas-.

“Asumo mi responsabilidad, me equivoqué. Sin embargo, un video no me define, me define mi trabajo, ustedes me conocen y ustedes saben lo que hemos venido realizando. Este proyecto se sigue fortaleciendo”, indicó.

Busca la alcaldía de un violento municipio

Jilotzingo es un municipio que ha servido como asentamiento a grupos criminales, su territorio hace años estuvo en disputa por cárteles como La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios.

El año 2016 fue uno de los más violentos para Jilotzingo, principalmente por el descubrimiento de un narcolaboratorio y por el asesinato del alcalde Juan Antonio Mayén Saucedo, lo que permitió que la actual candidata asumiera el cargo como suplente en la presidencia municipal.

Según Infobae México, otro escándalo en el que estuvo envuelta la candidata ocurrió en 2019, cuando a uno de sus primos, Arturo Mayén, se le relacionaba con un robo a Evelin, quien lo habría mandado a torturar -según las declaraciones del detenido-, sin embargo, los cargos fueron retirados y el hombre liberado.

