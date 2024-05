Tyson Fury cree que hizo lo suficiente para ganarle a Oleksandr Usyk: “Fue una pelea cerrada”

Tyson Fury piensa que hizo lo suficiente para vencer a Oleksandr Usyk, pero los jueces no vieron así y en las tarjetas el ucraniano se llevó el triunfo por decisión dividida para convertirse en el campeón indiscutido de peso pesado tras una reñida pelea en Arabia Saudita.

En la conferencia de prensa posterior al combate, Fury declaró que en su esquina pensaba que estaban arriba en las puntuaciones, pero aseguró que hizo lo mejor que pudo y que tampoco se va a poner a llorar por perder su invicto ante Usyk.

“Fue una pelea cerrada. Creo que hice suficiente, pero no soy un juez. No puedo juzgar una pelea mientras la estoy boxeando. Si me hubieran dicho en la última ronda: ‘Estás caído, sal y trata de acabar con él’, lo habría hecho, pero todos en la esquina creían que estábamos arriba. Todo lo que tenía que hacer era seguir boxeando y haciendo lo que estaba haciendo”, dijo.

Tyson Fury dominó en la primera mitad de la pelea a Oleksandr Usyk, pero el ucraniano pudo encontrar el camino para vencerlo. Foto: Francisco Seco/AP.

“Era lo que era. No voy a llorar por la leche derramada. Tuve muchas victorias y le di a Dios la gloria. Tuve una derrota, una pelea cerrada, con un buen hombre como Usyk, y fue lo que fue. Hice lo mejor que pude allí. (…) En ese noveno asalto me lastimó y me recuperé. Eso es lo que hace el GK (Gypsy King, apodo de Fury). Simplemente agradezco que ambos salimos del ring sanos y salvos, y pasamos al siguiente”, agregó.

Oleksandr Usyk comenzó perdiendo la pelea con Tyson Fury, quien lo mantuvo a raya en la primera mitad por su gran alcance, movilidad en el ring y con los golpes al cuerpo. En la segunda parte del combate, el ucraniano fue ganando confianza y en el noveno casi noqueó al peleador inglés. Transcurridos los 12 rounds, dos jueces vieron ganador al europeo 115-12 y 114-113, mientras que el tercero anotó 113-114 para The Gipsy King.

Al igual que el ucraniano, el peleador inglés quiere tomarse un descanso para pensar si pedirá la revancha inmediata contra Usyk. “Acabo de tener una pelea. Acabo de salir. No quiero pensar en tener una pelea de boxeo. Llevo siete meses en el campamento, no lo olvides. Tendré unas vacaciones, me reagruparé, hablaré con mi esposa e hijos, y veré qué quiero hacer”, indicó.

Oleksandr Usyk se convirtió por segunda vez en campeón indiscutido, pero esta vez de la división más pesada del boxeo. Foto: Francisco Seco/AP.

Desde hace 19 años no se proclamaba un campeón indiscutido en el peso pesado, el último en hacerlo fue Lennox Lewis, pero ahora Usyk pudo sumarse a la historia de la categoría al alzarse con los cuatro títulos después de un reñido combate con Tyson Fury.

Tyson Fury, de 35 años, cayó derrotado por primera vez en su carrera ante el ucraniano en un duelo de unificación. The Gipsy King ahora cuenta con récord de 34 victorias, 24 por la vía del nocaut, un revés y un empate.

Por su parte, Oleksandr Usyk, de 37 años, se coronó campeón indiscutido de peso pesado tras una reñida pelea con Fury en Arabia Saudita. El ucraniano se mantiene inmaculado después 22 peleas, 14 de ellas por la vía rápida.

