Fernando Ortiz tras quedar fuera nuevamente con Monterrey: “No es momento de hablar de mí”

Fernando Ortiz no ha tenido suerte en el fútbol mexicano. Monterrey volvió a quedar eliminado con Cruz Azul en semifinales.

“No es momento de hablar de mí. Es momento de hablar del equipo”, sentenció el ‘Tano’ Ortiz en conferencia de prensa tras la eliminación contra Cruz Azul.

“No voy a hablar respecto a Fernando Ortiz en las semifinales. Yo seguiré trabajando, estoy consciente de las cosas que hago”.

Con la eliminación ante Cruz Azul, Fernando Ortiz ha quedado eliminado en seis semifinales de la Liga MX.

Como entrenador del América, Ortiz quedó eliminado en tres semifinales contra el Pachuca, Toluca y Chivas de Guadalajara.

Fernando Ortiz también quedó fuera con los Rayados de Monterrey en tres ocasiones. Quedó fuera en la Concacaf Champions Cup ante Columbus Crew y en la Leagues Cup ante el Nashville.

Ortiz señaló que el equipo regaló 45 minutos y que quererlo no significa merecerlo.

“Regalamos 45 minutos donde no competimos. El fútbol tiene esta cosa, el merecer no es querer. Tengo unos jugadores que han dado la cara en la serie y no lo han podido conseguir”, comentó.

El entrenador argentino aprovechó de felicitar a Cruz Azul por la clasificación y de cara a su final contra el América.

“Quiero felicitar al equipo Cruz Azul. Sensaciones muchas, estoy orgulloso de mis jugadores, estoy orgulloso de venir a la Ciudad de México y plantearse de la manera que se han plantado”, comentó.

El argentino Germán Berterame convirtió dos goles luego de que los Azules habían tomado ventaja con una diana de Ángel Sepúlveda. La serie semifinal quedó empatada 2-2, lo cual le dio la clasificación a los celestes de Anselmi, por haber rendido mejor en la fase regular.

André Jardine busca el bicampeonato

El brasileño André Jardine, entrenador del América, campeón del fútbol mexicano, reconoció este sábado que le ilusiona lograr el bicampeonato con las Águilas como su compatriota Jorge Viera lo hizo el siglo pasado.

Jardine se refirió al más reciente bicampeonato que ostentan las Águilas, que se consiguió bajo el mando de Jorge Viera, exentrenador que los llevó a conquistar los títulos de 1987-88 y 1988-89. Viera falleció en julio del 2012.

Sigue leyendo:

– Los 4 jugadores mejor pagados de la Liga MX en la temporada 2024

– Javier “Chicharito” Hernández publica un emotivo mensaje tras la eliminación de las Chivas