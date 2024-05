Pago de $1,050 dólares en California: más de 600,000 personas no han activado sus tarjetas

Entre 2022 y 2023, el gobierno de California envió una serie de pagos con valor de hasta $1,050 dólares para ayudar a los residentes a combatir la creciente inflación. A pesar de que la ronda de pagos ya concluyó, se estima que hay más de 600,000 personas que no han activado sus tarjetas de cobro.

Hace unos días, la Franchise Tax Board (FTB) de California dio a conocer un análisis en el que resaltó alrededor de 624,000 residentes del estado no han reclamado su dinero correspondiente al Reembolso de Impuestos para la Clase Media (MCTR). Este programa fue diseñado para ayudar a los californianos con el aumento en el costo de vida debido a la inflación.

De acuerdo con la agencia, $125 millones de un presupuesto total de poco más de $9 mil millones de dólares no han sido tocados por los beneficiarios californianos. Los montos de cada pago variaban entre los $200 y $1,050 dólares, dependiendo de sus características de elegibilidad. Los pagos se realizaron entre octubre de 2022 a septiembre de 2023.

Unos 7.2 millones de californianos elegibles recibieron su reembolso MCTR directo a sus cuentas bancarias, lo que permitió que no tuvieran mayor problema en obtener su dinero. Estos pagos ascendieron a $4 mil millones de dólares.

En cambio, alrededor de $5.2 mil millones de dólares se entregaron por medio de una tarjeta de débito prepagada a unos 9.6 millones personas. La FTB señala que se han activado el 90% de estas tarjetas y otro 3.5% se han convertido en cheques. Restando estos cobros, cerca de 624,000 tarjetas no han registrado ningún movimiento.

Además, de las tarjetas que han sido activadas o utilizadas por los beneficiarios, más de la mitad todavía tienen dinero no utilizado en la cuenta, aseguró el FTB. Solo el 46% del total de las tarjetas ya no tienen saldo.

No está clara la razón por la cual una gran cantidad de californianos aún no utilizan su dinero, pero tienen hasta el 30 de abril de 2026 para hacerlo y que no desaparezcan los fondos.

En foros de Reddit, algunos residentes nos han dado pautas para entender esta situación de falta de reclamo del reembolso MCTR. La mayoría de las personas señalan que, en su momento, el gobierno no explicó muy bien los detalles de cómo llegarían estos pagos y que las tarjetas parecían más una estafa.

“California hizo un trabajo terrible”, afirmó un comentarista. “Los enviaron en estas tarjetas andrajosas que parecían esas tarjetas fraudulentas que le envían a la gente todo el tiempo”.

La FTB afirmó que enviarán cartas de recordatorio para los beneficiarios que no han utilizado total o parcialmente los pagos de MCTR.

Si crees que no has recibido la tarjeta o quieres denunciar que la perdiste o te la robaron, puedes llamar a la FTB al 1-800-240-0223. Tienes dos años para activar y reclamar tu dinero.

