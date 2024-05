Sebastián Yatra sorprendió con su cambio físico en la portada de Men’s Health

Hace tres meses, Sebastián Yatra aceptó el reto de transformación física de Men’s Health. Ahora, el cantante colombiano de 29 años compartió los resultados en la portada la revista.

De acuerdo con la publicación de Men’s Health, El cantante de “Tacones rojos” bajó siete kilos y logró modificar significativamente su composición corporal, lo que sorprendió a sus seguidores.

Yatra compartió la portada de la revista en su cuenta de Instagram, donde recibió miles de elogios de sus amigos y seguidores. “Pásame la rutina”, “Me consta tu empeño en sacar el reto adelante”, “Está bien, déjame al año, no me importa”, “No voy a la iglesia, pero te veo y digo amén”, eran algunos de los comentarios.

El cantante bromeó en su publicación al decir que alguien había filtrado la portada. “Alguien filtró la portada. Tonces aquí se las comparto de una vez (el antes y después al final está muy heavy) Gracias por todos los que me acompañaron en este reto y transformación”, escribió Yatra.

De acuerdo con el artículo de Men’s Health, el cantante se ve más fuerte y definido porque siguió el intenso programa creado por el entrenador personal Aaron Santos y el nutricionista Roberto Oliver.

La dieta que siguió Yatra consistía en consumir proteínas, hidratos de carbono y grasas de calidad, que complementó con entrenamientos de cardio y fuerza.

El cantante aseguró que lograr su transformación física no fue fácil, sobre todo por su ritmo de vida. “Me empecé a descarrilar un poco. Estuve en Islandia grabando el video de ‘Akureyri’ (con Aitana), y ahí empecé a comer peor. Además, entre que estábamos viajando por todos lados, y el frío que hacía, no fui al gimnasio. Y encima después me fui para Nueva York y ahí sí ya me fui a la m…”, dijo.

“En un momento dado pensé: ‘¡Uy! Si no me pongo las pilas de verdad y hago algún cambio, va a ser un desastre esta portada’. Y, gracias a Dios, me pude encarrilar de nuevo”, agregó.

Rumores de reconciliación con Aitana

A meses de la separación de Sebastián Yatra y Aitana, surgieron rumores algunos rumores que afirmaba una posible reconciliación entre los cantantes luego de ser vistos juntos.

En marzo, la revista Diez Minutos reveló que Yatra y Aitana fueron vistos disfrutando de un día relajado en la casa de la catalana.

En ese momento, la revista aseguró que los cantantes estuvieron juntos en París, Islandia y Londres.

