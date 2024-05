Ana Gabriel enciende las alarmas tras enviar un mensaje desde el hospital: “No me suelten de la mano”

La salud de la cantante Ana Gabriel se ha deteriorado debido a la neumonía que ha combatido resultado del cuadro de influenza que le fue diagnosticado el pasado 14 de mayo tras su presentación en la Movistar Arena de Santiago, Chile.

Por medio de un video publicado desde su cuenta oficial en Instagram, la intérprete de “Simplemente amigos” contó a sus fanáticos cómo ha ido evolucionando su diagnóstico, encendiendo las alarmas al revelar que este no ha sido para bien.

“La influenza se complicó y se convirtió en neumonía. Por orden médica tengo que permanecer en reposo. Desafortunadamente se complicó, quizá me sentí valiente y no hice caso de las indicaciones médicas”, expresó Ana Gabriel desde el hospital en el que se encuentra ingresada en este momento.

Además, reportó que se le ha recomendado reposo absoluto bajo vigilancia médica. Por esta razón indicó que los conciertos que tenía programados para los próximos días en Chile y Paraguay serán reprogramados para el 7 y 11 de junio, respectivamente.

“Con pesar les comunico que las fechas de mañana (20 de mayo), Movistar Arena se pospuso de nueva cuenta para el 7 de junio y Paraguay para el 11 de junio, Brasil sigue en pie si los médicos me dan luz verde. Gracias a todos y mis disculpas por este malestar que les causo”, expresó Ana Gabriel desde su habitación de hospital y portando una mascarilla.

Para finalizar, la reconocida cantante se dio el tiempo de agradecer los mensajes de cariño que recibió tras la publicación en la que dio a conocer su diagnóstico de influenza: “Les agradezco su comprensión, no me suelten de la mano, por favor, los quiero, gracias por el apoyo, pero por mi salud me tengo que cuidar”, dijo.

Recordemos que la primera actualización sobre el estado de salud de la intérprete se dio el pasado 15 de mayo, cuando anunció haber sido hospitalizada de emergencia tras realizar un concierto en el que se retiró del escenario en varias ocasiones para descansar y recibir la atención médica necesaria.

“Di positivo a influenza. Siento mucha pena decirles que fue un gran esfuerzo para mí esta noche, pero ustedes me llenaron de amor que logré salir, no como hubiera querido, no como se lo merecen“, explicó la famosa en aquella ocasión.

