Ana Gabriel pide a fans que no le den regalos durante su gira: “No voy a recibir nada”

Ana Gabriel está a punto de iniciar su gira ‘Por Amor a Ustedes’, pero confiesa que esta vez tendrá que hacer algunos cambios por lo que le pidió a sus fanáticos que no le compren regalos, ya que por medidas de seguridad no podrá recibir los detalles que acostumbran llevarle durante sus presentaciones.

La intérprete de “Simplemente amigos” se encuentra feliz porque la espera llegó a su fin, y será el próximo 7 de septiembre cuando de inicio una extensa gira por Centro y Sudamérica, en la que visitará países como Guatemala, Argentina, Chile, Panamá, Ecuador, Bolivia y Colombia, pero antes hizo un llamado a sus fanáticos para que eviten llevarle algún regalo.

El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales en donde explicó la poderosa razón por la que no podrá recibir los regalos de sus fans, pero antes se mostró emocionada por poder estar nuevamente sobre los escenarios.

“Faltan poquitos días, muy poquitos días para arrancar con la gira. Yo estoy preparándome como todos ustedes. Solo que quería pedirles un gran favor porque muchos de ustedes me han escrito para decirme que tienen regalos para mí y que quieren darme un abrazo. Quiero decirles que por esta ocasión no compren nada porque no voy a recibir nada, porque por medio de protocolo y contrato me tengo que cuidar para poder continuar con la gira de Latinoamérica”, señaló.

Aunque no ha sido fácil tomar esta decisión, se mostró agradecida por seguir recibiendo el apoyo y cariño de su público, esperando la comprensión de todos aquellos que asistan a alguno de sus conciertos.

“Yo les pido de favor que no gasten, porque no voy a poder recibir absolutamente nada y me da mucha pena no poder si quiera tomarme fotografías, pero saben que de todas formas voy con todo el amor, con todo el cariño y con todo el esfuerzo que amerita la gira y por ese amor que les tengo y lo tengo que avisar así es que espero me comprendan y que sientan que de todas formas llevo todo el amor para ustedes. Gracias por su comprensión y el amor que me dan”, puntualizó la cantante mexicana.

También te puede interesar:

–Ana Gabriel se disculpa públicamente con Yailin La Más Viral tras asegurar que no la conoce

–Ana Gabriel quiere pedirle matrimonio a Kate del Castillo y se lo dijo durante un concierto en Los Ángeles

–Ana Gabriel anuncia que tendrá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood: “Por mi México”