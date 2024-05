Horóscopos de hoy de Nana Calistar 22 de mayo de 2024.

Piscis

Amistad te llegará con un chisme. Tu carácter tan fuerte podría meterte en problemas muy graves en lo laboral. Una amistad tiene intenciones de romance contigo, pela los ojos e identifica de quien se trata, lo sabrás rápidamente pues sus detalles y manera de tratarte lo pondrán al descubierto. No te deprimes si la persona amada no está a tu lado, recuerda que a toda vela le llega su hora, la vida se encargará de reunirlos o separarlos, pero sea lo que sea, sabrás salir adelante y ser feliz. Si tienes ya una relación no andes de más y concentra tu energía en prepararle un detalle, eso hará más fuerte la relación. Extrañarás mucho a familiares lejanos. Mi querido Piscis, es momento de realizar grandes cambios a tu vida, los cuales vayan enfocados a mejorar económicamente, pero también a cuidar mucho tu salud física, es momento de retomar algún deporte o hacer algún tipo de ejercicio que te ayude en la cuestión de tu salud, vienen cambios importantes entre ellos un viaje con personas muy queridas, puede ser pareja o puede ser tu familia, no dudes de la capacidad que tienes y posees para lograr cada uno de tus objetivos y tus metas. Si bien es cierto qué has pasado por situaciones muy dolorosas a lo largo de tu vida también es cierto que ha sabido mantenerte a flote y ha sabido lograr poco a poco tus objetivos, es momento de hacer un cambio radical que vaya dirigido a tu felicidad y a la plenitud de tu vida, ten cuidado con envidias porque estarás rodeado de personas que buscar la manera de ponerte el pie para que no logres tus objetivos.

Acuario

Amor a distancia se debilita debido a la falta de interés de una de las partes y al no llegar acuerdos. Si no tienes una relación el escenario se muestra perfecto para iniciar romance, dile a la persona que te interesa lo que siente y no sigas perdiendo el tiempo, si te rechaza al menos sabrás que no tienes por qué seguir ahí insistiendo y buscar otras opciones. No pretendas cambiar la manera de ser o de pensar de las demás personas, aprende aceptarlas como son porque después te van a voltear la tortilla. Mi querido acuario, vienen cambios importantes, entre ellos la terminación de una relación dentro de la familia, la cual desde hace mucho tiempo había estado en una cuerda floja pero por muchas razones no había podido terminar. No tengas miedo a cometer errores y enfrentar el mundo si se trata de cumplir tus sueños y tus metas. Hay personas que buscarán afectarte de muchas formas o de muchas maneras para que no logres tus objetivos, no hagas caso a chismes ni a comentarios que estén fuera de lugar. Viene un evento social en el cual te la pasarás de lo mejor, disfruta cada momento que pone la vida para compartir con tu familia y con tus seres queridos. Vas a tener mucha suerte en juegos de azar, sobre todo en números con terminaciones 12, 25, y 48 ahí está tu suerte, debes aprender a decir que no y no a tratar de resolverle la vida a todas las personas cuando no has podido resolver la tuya. Organiza más tus tiempos para que pueda realizar las actividades que has dejado pendientes por razones que no vienen al caso.

Capricornio

Mi querido Capricornio, tienes todo para lograr tus objetivos y tus metas sin embargo no lo has conseguido debido a que dudas de tu capacidad de lograr las cosas. Es momento de hacer un cambio en tu vida, el cual vaya dirigido a mejorar tu economía, pero sobretodo a escalar en puestos laborales, si crees que mereces algo mejor, pídelo y exígelo que se te dará en cualquier momento. Hay oportunidades de realizar un viaje, puede ser a un lugar de playa con amistades o con familia cercana, te ayudará mucho a salir de la rutina y a matar un poco el estrés, no es momento de pensar en el pasado ni en personas que te dañaron o afectaron tu vida, es momento de soltar y dejar ir para poderte liberar y comenzar una vida plena y diferente. Si no tienes una relación pues ponte perra porque se va a presentar la oportunidad de entablar una con una persona que va a llegar por medio de una amistad o por medio de una red social, cuídate de chismes dentro de la familia porque van a estar a la orden del día y cuidado con prestar dinero porque ya no va a regresar a ti. Ya no te martirices por lo que no pude ser, mejor busca nuevas oportunidades sobre todo en el terreno laboral, no pierdas más tu tiempo en personas que no hacen nada por estar a tu lado. Cuidado con golpes o caídas que podrían presentarse en cualquier momento. Recuerda que eres un ser noble y de mucha luz, cuídate mucho de tus relaciones personales, pues te estarás envolviendo con gente hija de la fregada que nomas se la vive quejándose de lo que pasa y de su vida misma, lejos de ayudarte podrían dañarte y hacerte caer en estados de depresión muy perros.

Sagitario

Mi querido Sagitario, te ha sentido agobiado o confundido con ciertos acontecimientos que han sucedido en tu vida en estos días, no te martirices en tus pensamientos que las cosas comenzarán a fluir poco a poco y todo va a tomar forma, es momento de realizar cambios en tu vida los cuales vayan encaminados a confiar un poquito más en ti y no hacer caso a personas que vienen de tu pasado para afectar tu presente, días en los cuales tendrás sueños premonitorios que te indicarán situaciones que están por suceder, inclusive recibirás mensajes de seres espirituales o personas que ya no están físicamente contigo. Es momento de hacer ejercicio y de llevar una buena alimentación para evitar problemas de salud en un corto y mediano plazo, amor con amor se paga y si la persona que está a tu lado no te demuestra con hechos su cariño y su lealtad no vale la pena perder el tiempo ahí . Andarás algo estresado o estresada por una situación familiar que te ha quitado el sueño. No des explicaciones a quien no te las está pidiendo, debes aprender a decir que no y a buscar solucionar esos problemas que has venido cargando desde hace algún tiempo. Mucho trabajo en puerta y mucho crecimiento personal pues aprenderás grandes lecciones en tu vida y con ellas nuevas esperanzas de crecer. No gastes en productos que no necesitas, mejor invierte tu tiempo y dinero en un buen gym y mejorar tu alimentación porque se te está haciendo bolas el engrudo.

Escorpión

Mi querido escorpión, siempre ha sido la más perra de las perras, pero es momento de bajarle dos rayitas a ese carácter de la fregada que te cargas, podría ser imprudente y decir comentarios que van a dañar a personas que son muy importantes para ti, es momento de amarrar tu boca y ser un poquito precavido con lo que sale de ella. Hay oportunidades de crecimiento en muchas áreas, pero debes de enfocarte un poquito en el área del corazón, porque si bien es cierto que eres una perra, has sido lastimado o lastimada en tu pasado, y eso ha formado un escudo protector que no te permite abrir nuevamente al amor, vuelve a confiar en las personas y dáte la oportunidad de ser querido y de volver amar que de eso se trata la vida. Las personas estarán contigo el tiempo que deban de estar y de la misma forma se irán, algunas van a prevalecer y otras no, pero eso no tiene porque determinar tu felicidad en este mundo. Hay una oportunidad de un cambio laboral que te va a beneficiar mucho, pero debes de ser un poquito más inteligente y no pedir de rodillas lo que sabes que por derecho te corresponde, cuidado con tradiciones en caso de tener una amistad a la que le cuentas todos tus secretos, porque esa amistad podría terminar y esa persona podría ir a regar el tepache con otras personas. Si tienes una relación cuida mucho tu manera de expresarte de familiares de tu pareja pues podrías cometer un error y salir afectado al tener represarías en tu contra. Unos problemas familiares se avecinan, pero con el tiempo sabrán resolverlo de la mejor forma o manera. Dolor de estómago en puerta, arreglarás documentos o realizarás algún trámite y te va salir de la manera que quieres y deseas. Aprende a ser más perra, pues solo así no te seguirán viendo la cara de estúpida. Grandes cambios en puerta que vienen muy fuertes y que te dejarán grandes cosas positivas solo deberás de saber aprovechar.

Libra

Mi querido libra, no porque estés viviendo situaciones complicadas en estos momentos de tu vida significa que siempre vaya a ser así. La situación suceden para hacerte crecer y para mejorar en esos aspectos que habías estado estancado en el pasado, aprende de cada situación y saca lo mejor de ella para mejorar como persona y para lograr tus sueños y tus metas. Días de cambios en los cuales debes de dejar de pensar en el pasado y debes de enfocarte en tu presente, la vida va muy rápido y los días se van pronto, y no sabes aprovechar a las personas que tienes a tu alrededor, diles cuánto las quieres, diles cuánto las amas y aprovecha el tiempo con ellos. Hay oportunidad de un viaje, pero también oportunidad de cambio de ciudad o cambio de vehículo que te va a beneficiar muchísimo, sólo debes de cuidar un poquito tus gastos y no estar comprando cosas que no necesitas en estos momentos. Cuídate de amistades porque son bien chismosas y te van a meter en problemas los cuales será complicado salir. Mucha suerte en juegos de azar, y en números con terminación 18, 25, 32 y 48. Eres un ser muy noble y de mucha luz y eso les cala a las demás personas. Siempre buscando el amor, las buenas cosas y la felicidad, sin embargo, no disfrutas el camino ni el momento, aprende a ver la vida de manera distinta, disfruta cada día como si solo fuera uno, no te quedes con ganas de nada, recuerda que es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas así que inicia una etapa de renovación donde tu único objetivo sea tu felicidad. Amistad te pedirá un consejo, ten cuidado a quien ayudas pues podría morder tu mano. Aguas con a quien le cuentas tus cosas y planes, recuerda que tienes un friego de gente que te envidia.

Virgo

Mi querido virgo, días de cambios, días de pensar mucho y no saber qué decisión tomar. Debes de poner en una balanza qué es lo que te conviene en estos momentos y qué es lo que tienes que hacer para lograr tus sueños y tus metas. Es momento de pensar en ese viaje que has pospuesto desde hace tiempo y que por muchas razones no se ha podido concretar. Enfócate un poquito más en ti y ve por tu felicidad y la felicidad de las personas que te interesan. Si estás en una relación te deberás de cuidar mucho la comunicación y el respeto porque eso podría salirse de control y en cualquier momento esa relación podría terminar, si está soltero no te preocupes por el ser amado que éste llegará cuando tenga que llegar. Preocúpate por verte y por sentirte mejor. Haz una rutina de ejercicio, cuida tu alimentación, mírate en un espejo y sientes satisfacción que eso te va a dar esa plenitud y esa seguridad que en el pasado alguien te quitó. Hay momentos antes de ir a dormir que te pones triste y melancólico al recordar a quienes ya no estar a tu lado no pasa nada, en su momento se volverán a reencontrar en otro universo. Déjate ya de tonterías y concentra tu vida en el ahora, el pasado ya fue y si regresa no tendrá nada nuevo que ofrecerte, aprende a quererte y valorarte y antes de querer resolver la vida de los demás aprende a resolver tus problemas existenciales que tanto te han dañado la existencia y que vienes cargando ya desde hace algún tiempo.

Leo

Es momento de cambios en los cuales tu vida debe estar enfocada en ti, en el logro de todo lo que has soñado y has querido y que por muchas razones no has logrado concretar. Es momento de cambiar tu forma de ser y de darte cuenta que primero estás tú y después tú y al final tu. No pretendas modificar tu conducta solo por complacer a los demás, quien te quiera que te acepte como tú eres. No pierdas el tiempo en esas personas que no te suman y enfoca tu energía y tu vida en alguien que esté dispuesto o dispuesta a dar su tiempo en ti. Recuerda que el tiempo es muy corto para desperdiciarlo en gente que no lo valora. Cuidado con golpes o caídas que van estar a la orden del día. Amistad te contará sobre un problema por el que está pasando. Debes aprender a soltar todo eso que te hace daño si quieres salir a delante y salir a flote. Si las cosas te han salido mal últimamente no te desesperes ni te deprimas por esa razón, al contrario, aprende de cada golpe que te da la vida para no caer en los mismos pedos de siempre. Es momento de aprender del pasado para no cometer los mismos errores que cometiste anteriormente. Cuidado con andar hablando de más de quienes te rodean porque eso te va meter en serios problemas que después no podrás resolver. Hay oportunidad de iniciar un negocio en el cual te va ir súper bien solo es cuestión de enfocarte y de poner todo

Cancer

Vienen días de oportunidades financieras que te van a beneficiar mucho si te aplicas y eres constante con lo que deseas lograr y conseguir, no bajes la guardia y sé muy inteligente al momento de tomar cualquier decisión que tenga que ver con los dineros. Comenzarás a ver la luz al final del camino y la noche comenzará a pasar, poco a poco la estabilidad llegará a tu vida solo deberás de ser muy fuerte para afrontar cualquier problema que la vida te ponga. No eres la misma persona de antes, eres un ser más fuerte con muchos sueños por cumplir, dejó de doler el golpe y has aprendido que todo tiene un tiempo y espacio y lo que no sirve es momento de soltarlo para que no siga lastimando más tu herida. Cirugía de una persona cerca está próxima. No te permitas volver a caer y fracasar en el ámbito del amor, abre bien tus ojos y no caigas en las mismas jugadas que ya te hicieron antes y te hicieron sufrir. Cuídate de accidentes automovilísticos. Cuida tus espaldas pues estarás muy propenso a propensa a que una amistad te de la puñalada. Hay un amor del pasado que podría buscar la manera de comunicarse contigo pues te ha pensado mucho inclusive podrías tener sueños con esa persona. No es momento de cambio de carro o casa porque se puede presentar una pérdida de dinero. Debes comenzar a buscar oportunidades en diversas áreas sobre todo si quieres mejorar tu economía y salir de lo mismo de siempre porque te quejas por todo pero no haces nada para mejorar.

Géminis

Mi querido Géminis, es momento de realizar grandes cambios a tu vida, los cuales te conduzcan por caminos efectivos que te lleven a lograr esa paz, esa tranquilidad y esa felicidad que tanto has anhelado, no es el momento de cobrar venganza, deja que el karma se haga cargo de eso y que vaya contra todos tus enemigos que en algún momento te dañaron o afectaron tu existencia. Muchas oportunidades en muchas áreas de tu vida pero ahorita enfócate en tu salud, en tu estabilidad y en tu bienestar así como también en mejorar esa parte de tu economía. Un familiar va a necesitar mucho de ti, posiblemente te busque para pedirte algún dinero prestado, ten cuidado porque ese dinero puede que ya no regrese a ti. Viene un divorcio en una amistad la cual se va a separar por cuestiones de infidelidad, bríndale el apoyo que necesita . Cuídate de caídas y golpes, es decir los accidentes podrían estar a la orden del día. Regresar con ex parejas es como vomitar y tragarte el vómito, tú tienes la última palabra, no vale la pena sufrir por las mismas tonterías habiendo tantos nuevos mundos por descubrir. Se viene un viaje muy perro donde te la pasarás de la mejor. Deja de pensar en el mañana y céntrate en el presente, deja que cada quien se haga responsable de sus actos, no creas en promesas falsas porque terminarás decepcionándote de medio mundo. No permitas que las personas te quiten el sueño con sus malos comentarios, aprende a desacerté de toda esa tontería que lejos de ayudarte a mejorar solo te hunden mas en tristezas y depresiones. Vienen días en los cuales estarás muy melancólico al recordar a personas del pasado que en su momento te dañaron, ya suelta eso y libérate para que puedas continuar y seguir tu vida.

Tauro

Mi querido Tauro, es momento de hacer cambios en el área del corazón, no des todo por la persona que no está dispuesta apostar nada por ti, debes de ser un poquito más duro para evitar que te vuelvan a ver la cara como ya lo hicieron en tu pasado, estos días estarás muy pensativo, traes un negocio en mente pero no has querido darlo todo para lograrlo, piensa bien qué es lo que te conviene. Checa tus dineros, tus cuentas, y si ves una oportunidad ahí hazlo sin tener que pedir autorización a nadie más que tu propia cabeza, se puede comenzar a planear un viaje con familia o con amigos en cualquier momento, les va a ir espectacularmente bien sólo hay que cuidar los dineros desde el día de hoy para que no se presenten problemas e inconvenientes ese día. Cuida mucho tu salud sobre todo problemas que tengan que ver con cuestiones respiratorias que van a estar a la orden del día. No des motivos a tu pareja en caso de tener para que desconfíe de ti. Trata de poner las cartas sobre la mesa siempre y que la comunicación sea la base para mantenerlos juntos. Las oportunidades en el amor tendrán fecha de caducidad, ya no desperdicies tu tiempo ni dejes ir a quien te busca y está dispuesto o dispuesta a iniciar algo contigo, sino funciona vendrá alguien más pero si te la pasas poniendo un escudo al amor terminarás secándote por dentro al punto de no volver a encontrar alguien para ti. A la fregada personas que solo te causan estrés y mal humor, cambia de círculo de amigos, eso te servirá para renovar energías, solo deja a quienes vale la pena tener.

Aries

Mi querido Aries, es momento de renovarte, de hacer cambios en tu vida los cuales te lleven a lograr ese objetivo que te propusiste al iniciar el año y que por muchas razones no has logrado realizar, días en los cuales andarás un poquito triste o melancólico debido a que te sientes impaciente, sientes que las cosas no están fluyendo como tú deseas o simplemente le has perdido un poquito el amor a la vida, trata de darle vueltas al asunto, trata de buscar oportunidades de crecimiento y trata de asentarte nuevamente en este mundo logrando lo que siempre has querido, recuerda que mientras haya vida lo hay todo. Se puede presentar la oportunidad de viajar en cualquier momento recuerda tener un ahorro en tu cuenta bancaria para cualquier imprevisto. Te van a invitar a una fiesta el próximo fin de semana ve preparándote porque se va a poner muy buena, ten cuidado con tu boca porque te puede traicionar y puedes hacer comentarios de otras personas y eso se puede convertir en chismes y se puede salir de control. Puede presentarse un problema de salud en miembro de la familia, hay que tomar sus precauciones. No te limites en tus sueños y en tus metas, ve por lo que quieres sin tener que dar explicaciones a nadie. En el amor, hay cambios pero debes de ser un poquito más inteligente para que no te vuelvan a ver la cara como ya lo hicieron en tu pasado, si ya tienes una relación en momento de mejorarla, es momento de cambiar la rutina, es momento de hacer mejores cosas en pareja las cuales ayuden a fortalecer la relación. Amistad sufre un percance y podría ir a parar al hospital. Si te proponen una salida en estos días tus amigos no dudes en salir, pues hay muchas posibilidades de conocer una persona que te va dejar sin aliento y te va aflojar la caricia. Tu forma de ver la vida será la clave para que logres tus metas, ya no te reproches los errores que cometiste y más porque cometerás un friego más en tu vida, aquí el punto es reírte de tus caídas y levantarte con más fuerza.