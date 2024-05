La Opinión Hoy: Juicio a Trump entra en su fase final

El juicio del expresidente Donald Trump por 34 acusaciones penales vinculadas a un pago secreto a la estrella porno Stormy Daniels, ha entrado a su fase final y hoy nos acompañó Jesús García, nuestro especialista en política inmigración y asuntos nacionales para ponernos al tanto de lo que ahí sucede.

“Estamos en la etapa en que la fiscalía y la defensa terminaron de presentar sus argumentos, los fiscales como se dice en el argo judicial, descansan su caso, es decir, ya no tienen más evidencia ni testigos que llamar. Mientras, la defensa tuvo esa oportunidad y solamente llamó dos testigos y ya no presentó más evidencia, estuvo muy interesante esa parte y se tenía la idea de que el expresidente Donald Trump, iba a rendir testimonio, de hecho él lo había declarado así, muy al inicio del proceso dijo que él estaba dispuesto a rendir testimonio que lo haría, pero hace unos días cuando se le volvía a preguntar al respecto él dijo, bueno tal vez voy a rendir testimonio dejando ya ahí la duda de que lo haría y hoy, se confirmó que no iba a rendir testimonio cuando la defensa dijo que estaba descansando su caso”, explicó García.

¿Quién es Bob Costello?

Jesús García: “Es interesante este personaje primero hay que recordar que Donald Trump está acusado por 34 cargos penales, y son criminales en una corte estatal en Nueva York y hay una relación importante ahí con Michael Cohen, que su abogado personal quién habría procesado el pago de $130,000 a la estrella porno Stormy Daniels“.

Este proceso es importante porque el juicio como tal no es por el pago en sí a Stormy Daniels porque no es un delito tener un acuerdo de confidencialidad, porque se pueden hacer este tipo de acuerdos a cambio de un pago por ello, obviamente, pues, es cuestionable éticamente pero eso puede suceder, lo que se está buscando aquí es determinar la forma en que se hizo el pago y eso pudo haber violado registros financieros también y electorales, y leyes electorales lo que pudo haber digamos complicado o afectado la elección en 2016″.

“Y el caso de Robert Costello, “Bob Costello”, como se refirió en varias ocasiones, es este ex asesor legal de Cohen que se mencionó en varias ocasiones durante el juicio, ya que este personaje conocía o supo de alguna de las partes del pago a Daniels y de momentos posteriores que Cohen le habría confiado en algún momento siendo su asesor legal, hubo una querella floja sobre si realmente fue su asesor legal o no, de hecho este personaje tuvo Incluso un enfrentamiento con el juez Juan Merchán porque tuvo un comportamiento irrespetuoso con el juez y tuvo que darle digamos un manotazo sobre la mesa, decirle que bueno tiene que seguir las reglas de la corte fue un testimonio complicado para ellos, pero tampoco es que ahí hubiera aportado realmente tanta información, básicamente dejó ahí la duda de si hubo una forma de relacionarse particularmente entre Cohen a través de Costello con quien después fue abogado del expresidente Trump que es Rudy Giuliani”.

“Ya durante el proceso cuando hay que recordar que Cohen fue acusado por mentir al Congreso, y por eso enfrentó cargos federales, entonces no tenía ya relación con el expresidente Trump, pero podría haber tenido este contacto a través de Rudy Giuliani y de Costello por eso el tema de Costello fue como importante en este caso”.

Seguir leyendo: