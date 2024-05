Luis Fonsi recordó cómo pasó de ser el impulsor de Karol G a convertirse en su telonero

Hace siete años el cantante Luis Fonsi obtuvo un éxito a nivel mundial con la canción “Despacito”, dando pie a la invasión de exponentes del género de reguetón, como Karol G. Ella recibió un gran apoyo del puertorriqueño cuando comenzaba su carrera, pero éste no imaginaba la fama que “La Bichota” obtendría después. Ahora declaró ser uno de sus grandes fans.

Fonsi fue entrevistado por Eva Rey para el programa “Desnúdate Con Eva”, y cuando la periodista le preguntó a quién prefería, si a Rihanna o a Karol G, Luis eligió a esta última y dijo: “La amo. Quiero muchísimo a Karol, tengo mucha historia con Karol, la vi crecer. Karol me abría mis conciertos en 2017 cuando tenía que hacer canciones de Selena, porque no tenía suficiente repertorio. Tengo muchas historias. Me acuerdo que el autobús de su gira se dañó y se montó con nosotros. Ahora le puedo abrir yo los conciertos a ella ¿me entiendes? Es increíble lo que ha hecho a base de trabajo, de esfuerzo, de talento, de humildad, así que me quedó con Karol”.

El cantante también comentó que a lo largo de su carrera ha tenido que tomar decisiones difíciles, y hace poco lo experimentó con un reguetonero (podría tratarse de J Balvin o de su compatriota Bad Bunny): “De repente hay algo que…uno de los artistas más grandes, ahora mismo, del género urbano, el más grande de todos, me invitó a hacer una canción, y él le añadió un verso que era muy fuerte a nivel lírico, que yo sabía que si yo lo lanzaba me iban a crucificar a mí, no a él, porque él habla así, y a él se lo perdonan, y a mí no. Yo le dije que no. El artista más grande de los últimos cinco años. Y por un lado me arrepiento porque yo soy fan, súper fan de él, pero yo sabía que la canción me iba a hacer más mal que bien, y se lo dije: ‘Si puedes cambiar esa letra, 100 por ciento’. Yo grabé la canción y todo está grabado”.

Luis Fonsi está presentando su álbum El Viaje, con el que celebra sus 25 años de carrera; el primer sencillo es “Santa Marta”, un dueto con Carlos Vives. En cuanto al contenido del disco, dijo: “La temática es un poco diferente a los álbumes anteriores. Cada canción es una ciudad. Fue un reto, pero me lo disfruté mucho. Es un disco que mezcla esos dos mundos que me gusta barajear, la parte como muy romántica y la parte más rítmica”.

