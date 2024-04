Luis Fonsi ya no quiere que ahondar sobre su separación con Adamari López: “Cansa hablar del tema”

En los últimos años, se ha hablado mucho sobre la separación entre Luis Fonsi y Adamari López. Ambos lo han hecho tanto, que para el cantante de “Despacito” resulta agotador abordar el tema.

En una reciente entrevista con Yordi Rosado, Fonsi aseguró que aunque no tiene problemas con hablar de su separación, considera que ya es agotador seguir hablando del tema.

“No me molesta hablar del tema, pero sí cansa”, dijo el cantante puertorriqueño, de 46 años de edad. “Hablar del pasado no me molesta porque terminé bien con Adamari y la respeto muchísimo”, aseguró.

Aunque Fonsi aseguró que tuvo una bonita relación con la presentadora de ¿Quién caerá?, sus sentimientos por ella simplemente cambiaron.

“Lo que viví fue hermoso, miro hacia atrás y solo recuerdo cosas bonitas. Jamás he dicho algo relativamente negativo de (Adamari López), simplemente el amor se acabó y eso pasa”, afirmó Fonsi.

El cantante reconoció que hablar del tema solo le incomoda porque considera que es momento de dejar esa etapa en el pasado por respeto a su esposa Águeda López.

“Me cuesta un poquito hablar del tema, me pone un poquito incómodo, ya hay que cerrar capítulo, hay que pasar página, como dice una canción por ahí. Y creo que es un tema de respeto a mi señora [Águeda López], ella es hipermadura y nunca me ha dicho nada, pero no ha de ser divertido para ella leer noticias y cuando pienso en mi hija creo que hay una cosa de respeto”, explicó.

Luis Fonsi dijo que está feliz por el éxito de Adamari y aseguró que quiere seguir con su vida. “Ada está brillando, le va súper bien tiene mucho éxito, celebren eso”, afirmó. “Yo voy por mi camino, gracias a Dios me va bien, celebremos eso. Ya no hay que seguir ligando o usando ‘el ex o la ex de’ en cada reportaje”, pidió.

Adamari López y Luis Fonsi estuvieron casados durante cuatro años, entre 2006 y 2010. Durante ese tiempo, la conductora de televisión puertorriqueña enfrentó el cáncer de mama.

Cambios y distancia

Tras la separación de Fonsi y López, el cantante fue duramente criticado por abandonar a la presentadora de televisión en un momento tan difícil de su vida.

En otras oportunidades, Adamari López ha hablar sobre su separación del cantante abiertamente. En una entrevista con Yordi Rosado, la presentadora de televisión recordó detalles sobre su separación.

“Nos duró lo bueno como un añito. Me tocó ir a trabajar a México. Yo ya entendía que las cosas estaban frías entre Fonsi y yo pero no sabía si era la distancia… Él nunca quiso ir a la casa, que en teoría era nuestra”, contó.

Aunque las cosas habían cambiado, López mantenía la esperanza de que los problemas se solucionarían. “Era una relación fría, pero yo siempre tuve el deseo de que todo iba a mejorar. (Pensaba) Es que no estoy en la casa, él está enojado y cuando yo termine de trabajar, todo volverá a la normalidad”, dijo.

Pero las cosas nunca mejoraron. “Regresé a Miami y no hubo ninguna mejoría, ni siquiera me fueron a buscar al aeropuerto. Sabía que la cosa iba a estar complicada pero él no era de platicar. Me decía ‘No eres tú, soy yo. No quiero hablar de eso’”, contó.

“Un día estando de viaje me llama y me dice que se quiere divorciar. ¿La razón? Que no me quería más”, agregó.

Seguir leyendo: