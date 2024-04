Adamari López y las picantes confesiones que hizo junto a Chiquibaby sobre su intimidad 

La conductora puertorriqueña Adamari López no dejó de sorprender al público con las picantes confesiones que realizó en compañía de su amiga y co-conductora Chiquibaby para su show en YouTube. Y es que ambas famosas no tuvieron reparo en mostrarse vulnerables al hablar sobre su vida sexual, ¿que fue lo que dijeron? Sigue leyendo para enterarte.

Fue durante le más reciente episodio del “Ada y Chiqui: De Show” que las conductoras optaron por abordar las manías que poseen. Sin embargo, la plática rápidamente se tornó “picante” al hacer confesiones sobre su vida íntima.

De acuerdo con Adamari López, para ella este se trata de un momento que requiere de toda su atención y cuidado: “Me gusta que mi pareja y yo nos bañemos para poder tener más a gusto un momento de intimidad”, reveló.

Dicha confesión despertó la curiosidad de la propia Stephanie Himonidis, conocida como Chiquibaby, quien le cuestionó: “¿Te tienes que bañar a fuerzitas antes siempre?”. A lo que López respondió pícara: “Dependiendo de cuánto vayamos a comer”.

Por su parte, Chiquibaby destapó no ser fanática de los encuentros “casuales”, ya que no van con su personalidad: “A mí me gusta que me ambienten”, apuntó.

Estas no fueron las únicas manías que las presentadoras de televisión abordaron durante su charla. Para Adamari López la organización es clave en su vida y cuando no la existe es porque atraviesa algún momento difícil en su vida personal.

“Cuando yo tengo el clóset de mi cuarto regado es porque hay algo en mi cabeza, en mi mente, en mi cuerpo que no está bien. O estoy deprimida, o estoy triste o me pasa algo, o estoy enojada, porque ¿por qué tengo que tener un reguero? Si hay algo regado en el cuarto o en el clóset es porque hay algo en desorden en mi vida”, argumentó.

Incluso, esta manía por la organización le habría causado varios problemas con las personas que la rodean, incluyendo su ex pareja Toni Costa, con quien reconoció haber tenido una discusión al respecto.

“Yo le armé una clase de pedo cuando llegué“, recordó. “Tú me dejas la casa sucia y me desorganizas. Me voy de la casa y cuando regrese no quiero ver eso ahí (…) Ridiculísima”.

