Adamari López está cansada de las preguntas sobre su soltería y este mensaje lo comprueba 

Desde que anunció el fin de su relación con Toni Costa, la actriz y presentadora Adamari López se ha mostrado abierta ante los cuestionamientos sobre su vida amorosa y la oportunidad de volver a entregar su corazón a una pareja.

Sin embargo, su mas reciente publicación en redes sociales dio mucho de qué hablar, pues con un breve mensaje respondió a las interrogantes sobre su soltería y dejó entrever que este tema no es de sus favoritos para platicar en cámara.

En su video de Instagram, la conductora de “Desiguales” respondió porqué no tiene pareja en estos momentos: “Primero, por que no quiero. Segundo, porque no tengo tiempo. Tercero, porque no he conocido el indicado. Pero una pregunta: ¿Te molesta?“.

La puertorriqueña de 52 años le echó ‘leña al fuego’ acompañando este cómico video con la descripción: “Respuesta ideal para cuando te hacen preguntas indiscretas”.

Si bien la publicación de Adamari López tuvo un tinte de humor, sus seguidores no tardaron en aplaudir su reacción y argumentar que no es necesario contar cada detalle de su vida privada, sobre todo por el bien de su hija Alaïa.

Por su parte, Adamari López se mantiene concentrada en seguir cosechando éxitos en el ámbito profesional, dedicada a proyectos como: su línea de joyería AxA By Adamari López, inspirada en su hija; el programa “Desiguales” y el show en YouTube que conduce junto a Chiquibaby.

A pesar de estar enfocada en su faceta profesional, la boricua tiene muy claras las cualidades que un hombre debe tener para conquistarla, así lo reveló en una entrevista con People en Español el pasado 2022.

“Busco una pareja que quiera formar una familia para toda la vida, que quiera ser un hombre leal, un hombre fiel en todos los aspectos, en la relación, pero también en convicciones, en principios, en la fe”, compartió en ese entonces.

