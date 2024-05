¿Qué debe hacer Oleksandr Usyk para no perder título de la FIB y continuar como indiscutido?

Después de confirmarse la revancha con Tyson Fury, Daryl Peoples -presidente de la Federación Internacional de Boxeo (FIB)- mencionó lo que Oleksandr Usyk debería hacer para no perder el título del organismo y mantenerse por un tiempo más como campeón indiscutido de peso pesado.

En una entrevista con Boxing Scene, Peoples explicó que los campeones no pueden tener cláusulas de revancha en sus contratos porque interfieren con sus mandatos, por lo que si Usyk quiere seguir con la faja debe pedir una excepción a esta regla.

“En lo que respecta a las reglas de la FIB, cualquier campeón reinante podrá pedir una excepción. Cualquier campeón reinante puede pedir una excepción a cualquier regla de la FIB. La regla es que no puedes tener una cláusula en tu contrato que te garantice una pelea de revancha que interfiera con tu mandato. No es un secreto entre los promotores. Todo el mundo, más o menos, conoce las consecuencias de tener esas cláusulas. Hemos recorrido este camino antes”, dijo.

El ucraniano Oleksandr Usyk se convirtió en campeón indiscutido y ahora podría perder ese estatus. Foto: Francisco Seco/AP.

La FIB ordenó que el ucraniano defendiera el cinturón contra Filip Hrgovic -retador mandatorio y que enfrentará el 1 de junio contra Daniel Dubois- pero como el campeón tiene una cláusula de revancha con Tyson Fury que se hará efectiva para octubre, el croata tendría que esperar para obtener su oportunidad.

Según Daryl Peoples, hasta el momento Usyk no ha solicitado una excepción a la regla para poder hacer la segunda pelea con The Gipsy King y de no hacerlo podría ser desconocido. Si le arrebatan el cetro del organismo, Hrgovic tendría el derecho a disputarlo contra Dubois.

“Tiene derecho a hacerlo (pedir la excepción). No lo sé (por qué no lo ha hecho). Ahora mismo, Hrgovic-Dubois no es por ningún título. Estoy seguro de que hay personas que toman decisiones antes de acercarse a mí por cualquier tema”, concluyó.

El pasado fin de semana, Oleksandr Usyk comenzó perdiendo la pelea con Tyson Fury, quien lo mantuvo a raya en la primera mitad por su gran alcance, movilidad en el ring y con los golpes al cuerpo. En la segunda parte del combate, el ucraniano fue ganando confianza y en el noveno casi noqueó al peleador inglés.

Tyson Fury dominó en la primera mitad de la pelea a Oleksandr Usyk, pero el ucraniano pudo encontrar el camino para vencerlo. Foto: Francisco Seco/AP.

Transcurridos los 12 rounds, un juez anotó 113-114 para The Gipsy King, mientras que los otros dos jueces vieron ganador a Usyk 115-12 y 114-113 para hacer historia y convertirse en campeón indiscutido de peso pesado. Desde hace 19 años no se lograba esta hazaña, ya que el último en hacerlo fue Lennox Lewis.

Oleksandr Usyk, de 37 años, se coronó campeón indiscutido de peso pesado tras una reñida pelea con Fury en Arabia Saudita. El ucraniano se mantiene inmaculado después 22 peleas, 14 de ellas por la vía rápida.

