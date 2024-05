Wendy’s lanza promoción de desayuno a $3 dólares

La cadena de comida rápida especializada en hamburguesas, sándwiches y batidos, Wendy’s anunció una nueva promoción con el fin de atraer a más clientes en medio de los elevados precios a consecuencias de la alta inflación.

La nueva propuesta se trata de un combo de desayuno por tan solo $3 dólares, el cual incluye un sándwich de muffins inglés de huevo y queso con tocino o salchicha, más una guarnición pequeña de papas sazonadas.

Según el comunicado de Wendy’s, el combo se podrá disfrutar desde este martes 21 de mayo. Los horarios de desayuno en la cadena de comida rápida comienzan a partir de las 6:30 am hasta las 8:00 am y dependiendo de dónde esté ubicado el local se puede extender hasta las 10:30 am.

La alta inflación también ha estado afectando a las grandes cadenas de restaurantes quienes luchan por mantener a sus comensales ajustando los precios, mientras buscan cubrir los gastos en salarios, alquileres y elevados precios de las materias primas.

Por su parte, los consumidores se han visto fuertemente presionados a reducir sus gastos discrecionales ante los altos costos de los alimentos, aunado a los elevados precios de los servicios, entre otros.

En un análisis presentado por la consultora Revenue Management Solutions se mostró que aproximadamente el 25% de las personas que ganan en salarios menos de $50,000 dólares están reduciendo el consumo de comida fuera de casa.

Pero, Wendy’s no está siendo la única cadena que está implementando estrategias de venta ajustando los precios de su menú, recientemente McDonald’s también informó sobre una nueva promoción temporal.

De acuerdo con el comunicado de McDonald’s se trata de una opción de combo de sándwich McChicken, hamburguesa McDouble o nuggets, además de papas fritas y una bebida pequeña por tan solo $5 dólares, la cual espera ser lanzada el 25 de junio de este año y solo durará un mes en el menú.

Para el director ejecutivo de McDonald’s, Chris Kempczinski, “los consumidores siguen siendo aún más exigentes con cada dólar que gastan, ya que enfrentan precios elevados en sus gastos diarios, lo que está ejerciendo presión sobre la industria”, dijo.

