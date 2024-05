Álvaro Fidalgo no cree en el presunto interés del Real Madrid por su ficha

Las Águilas del América podrían tener una dolorosa baja para la temporada que viene. El conjunto de André Jardine podría quedarse sin Álvaro Fidalgo. El español es pretendido por varios clubes, pero reaccionó en tono de burla cuando fue vinculado con el Real Madrid.

En la zona mixta, un reportero le preguntó a Álvaro Fidalgo sobre el posible interés del Real Madrid en tenerlo de vuelta. Según el periodista, el conjunto merengue querría al jugador del Club América para reemplazar a Toni Kroos. El español reaccionó de forma burlona a esta posibilidad.

“No jodas. No, vamos a ser realistas. No jodas, Madrid, no jodas. No, vamos a ser serios, vamos a hablar de las cosas de verdad”, dijo entre risas Álvaro Fidalgo.

¿Fidalgo por Toni Kroos en el Real Madrid?🤔



Esto respondió el mediocampista del América



📹: @Edgarinho pic.twitter.com/4g94gj1VKT — MedioTiempo (@mediotiempo) May 23, 2024

No está de más recordar que el mediocampista del Club América tuvo un vínculo en el pasado con el Real Madrid. Álvaro Fidalgo jugó en ellas inferiores del conjunto merengue e incluso disputó algunos minutos con el primer equipo en un partido por la Copa del Rey.

Álvaro Fidalgo no quiere hablar de si futuro

Desde hace varios meses se viene adelantando la presunta salida de Álvaro Fidalgo del conjunto azulcrema. Se estima que el español abandone la Liga MX para sumarse a algún equipo europeo.

El futbolista español ha sido cuestionado infinidades de veces sobre esta posibilidad. Álvaro Fidalgo volvió a esquivar la pregunta sobre su futuro al argumentar que está centrado en la final del Clausura 2024.

“Lo primero, ahora mismo no importa nada que no sea el club, lo que queramos cada uno de nosotros queda fuera, lo acabo de decir, digo lo que siento. Para nada pienso en que estoy fuera, ofertas de Europa habrá por mí y por muchos compañeros. Pero no es momento para eso y ni siquiera si ganó el bicampeonato me voy, estoy en el América, estoy convencido que no es mi último partido, a veces solamente leo que estoy en Europa, es mentira, estoy firme en el club, el futuro ya se verá, pero que yo sepa, no son mis últimos partidos“, dijo el español.

"Ofertas de Europa habrá, seguro no sólo para mí, sino para mis compañeros. Pero ahora estoy convencido de estar en América y sé que no será mi último partido con el club"



Álvaro Fidalgo, jugador del América#JugandoClaro pic.twitter.com/1krdZgGuSt — Claro Sports (@ClaroSports) May 23, 2024

Álvaro Fidalgo acumula más de 150 partidos con el Club América. El español tiene 11 goles y 20 asistencias en casi 12,000 minutos dentro del campo. El futbolista europeo le ha dado estabilidad al mediocampo azulcrema desde su llegada. Su salida es probable y, ante esta circunstancia, ha sonado el nombre de Leandro Paredes para sustituirlo.

