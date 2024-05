Crisis nueva en el FC Barcelona: Aseguran arribo de nuevo técnico. ¿Y Xavi continúa o se va?

La realidad que vive actualmente el Fútbol Club Barcelona no es nada sencilla y continúa atravesando momentos de mucha intriga e incertidumbre tanto en el ámbito deportivo como también a nivel institucional luego de una temporada para el olvido en donde no pudieron cosechar ningún título. La atención, sin embargo, está totalmente desviada hacia la continuidad o no del entrenador Xavi Hernández, quien, luego de anunciar su salida en par de ocasiones, dio marcha atrás en su decisión.

El mercado de transferencias en España está cerca de abrirse, pero el tema más importante a día de hoy que acapara los medios de comunicación españoles, es que la relación entre Hernández y Joan Laporta (presidente del club) se habría roto por completo y este último estaría buscando suplente para el primero de cara a la temporada siguiente.

Los medios en España dan por hecho la salida de Xavi

Aparentemente y de acuerdo a información difundida por los principales medios deportivos de Catalunya, entre ellos RAC1, Mundo Deportivo y Sport, coincidieron en que el presidente Joan Laporta ya habría tomado la decisión de prescindir de los servicios del actual técnico, esto a pesar del apoyo que el ex centrocampista del club recibió de los aficionados en su presentación contra el Rayo Vallecano en el último partido de liga como local.

¿Quién sería el nuevo entrenador si sale Xavi?

Los rumores por la llegada de Hansi Flick como nuevo entrenador del club blaugrana se han intensificado en los últimos días. Tanto en España como en Alemania dan por hecho la llegada del técnico germano, quien fue entrenador de la Selección Nacional de Alemania y campeón en la Champions League con el Bayern Múnich en su momento. Al parecer y según lo indicado por los medios antes mencionados ya habría un acuerdo con el director deportivo del Barcelona, Deco y con Bojan Krkic, miembro de la Comisión Deportiva del club.

De acuerdo con información del Diario As, Flick asumiría el cargo de entrenador una vez que Xavi Hernández deje por completo la entidad catalana.

El diario AS también coincidió en que Xavi Hernández dirigirá al equipo en el último partido de la temporada contra el Sevilla este domingo, y que su destitución se estaría llevando a cabo y teniendo efecto entre el lunes o martes de la semana que viene y sería allí donde Hansi Flick firmaría un contrato por 2 años para liderar el banquillo del club culé.

El paso del técnico de 59 años por la selección alemana tuvo un final bastante turbulento. Después de asumir el cargo el 1 de agosto del 2021, fue despedido en septiembre pasado tras haber recibido una goleada de 4 goles por 1 ante el combinado nacional de Japón. Una derrota que se sumó a una racha negativa de cuatro 4 derrotas en un total de 5 partidos.

Mientras tanto, la afición del Barcelona continúa dividida ya que hay un gran grupo que continúa apoyando a Hernández, una figura única en el club y que además consiguió conquistar LaLiga del año 2022/23. Pero por otro lado están más vivas que nunca las expectativas sobre las capacidades que Hansi Flick podría aplicar en el equipo y cambiar el rumbo del mismo para volver a ser parte de la élite en Europa.

Sigue Leyendo:

La Águilas del América jugarán en este recinto por remodelaciones del Estadio Azteca

Oficial: El español Julen Lopetegui dirigirá a Edson Álvarez y al West Ham de la Premier League

Equipo legal de Ryan García se pronuncia tras confirmarse el positivo por Ostarina