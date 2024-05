Selena Gomez confiesa cuál fue su mayor reto al trabajar en la película “Emilia Pérez”

Selena Gomez no protagonizaba una película desde 2019, pero este año ha regresado con uno de los personajes principales en la cinta “Emilia Pérez”, que compite por la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes. En el filme ella canta algunos temas, pero ahora confesó algo que no la dejó tan satisfecha en cuanto a su desempeño como actriz.

En una entrevista para AP, la artista de 31 años fue muy sincera y dijo: “Me voy a disminuir un poco aquí. Esto no tiene nada que ver con la película. Creo que me siento honrada de ser parte de ésta. No estoy tan feliz de lo que siento que podría haber hecho en (idioma) español, pero espero que eso no obstaculice mi desempeño (en la película). Estoy realmente agradecida por la oportunidad. Quizá podría haber tenido más tiempo, pero estaba muy animada y tenía tantas ganas de ser parte de esto. Fue totalmente un reto para mí”.

Dirigida por Jacques Audiard, “Emilia Pérez” trata acerca de Rita Moro (Zoe Saldaña), una abogada que es contratada por Juan Del Monte (Karla Sofía Gascón), el jefe de un cartel mexicano que planea retirarse, pero antes quiere someterse a una operación de cambio de sexo. Selena Gomez interpreta a Jessi, la cantante de un club. La película se proyectó en Cannes el 18 de mayo, y se espera que obtenga alguno de los premios en el festival (que termina el próximo sábado).

En su cuenta de Instagram Selena obtuvo más de siete millones de likes por una colección de fotos en las que luce espectacular, usando un elegante vestido de escote en V mientras contempla la bahía de Cannes. En otras imágenes ella posó con Karla, Zoe y Edgar Ramírez.

Desliza para ver todas las fotos

Selena tiene listo un nuevo álbum, pero aún no da a conocer la fecha de lanzamiento. Como actriz, también tiene otros proyectos: la cuarta temporada de la serie “Only Murders In The Building” (en la que comparte créditos con Steve Martin y Martin Short) estará disponible en Estados Unidos a partir del 27 de agosto, en la plataforma Hulu; ella también regresará este año con el papel de “Alex Russo” en “Wizards Beyond Waverly Place”, una secuela del programa de Disney Channel con el que saltó a la fama a nivel internacional.

Desliza para ver todas las fotos

Sigue leyendo: