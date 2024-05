Raphy Pina sale de prisión y así lo celebra Natti Natasha: “Finalmente”

La historia de amor de Raphy Pina y Natti Natasha acaba de escribir un nuevo capítulo, el viernes 24 de mayo, luego de que el papá de la pequeña Vida Isabelle confirmara que ya había salido de prisión tras pasar dos años tras las rejas,

Su obtención de la libertad estuvo rodeada de especulaciones, pues no faltaron los que quisieron ganar la exclusiva, pero él salió a aclarar cada rumor y aseguró que solo él sabía el día y el momento en que saldría, por lo que cualquier otra información sería errónea.

Si bien es cierto está en su casa desde hace tres horas, fue hasta que Raphy Pina compartió la buena nueva en su canal de difusión de Instagram, donde compartió mayores detalles de la felicidad que lo invadía, luego de de que hace dos años fuera acusado de posesión ilegal de armas de fuego.

“Todos queremos ser libres en nuestras mentes porque el encierro es temporal y les confieso que llevo 3 días viviendo algo diferente en mi hogar, que jamás lo imaginé tan hermoso. Aún estoy bajo custodia federal del BOP y no me permiten presentarme en redes sociales hasta que no termine la sentencia y/o autoricen las peticiones.

Ya no queda mucho para prender ese LIVE y darle las mejores historias y consejos a esa juventud que va creciendo y debe entender muchas cosas, que no las aprenderán hasta que estén en un lugar sin hora de salida”, compartió en el mensaje que alegró a todos aquellos que siempre estuvieron al tanto de su situación legal y que no pararon de pedir por él.

A continuación compartió que ya está en su casa, en compañía de Natti Natasha y de la pequeña Vida Isabelle, pero deberá cumplir aún con las exigencias de las autoridades.

“Feliz por estar en casa con mi familia, (home confinement), de ustedes y obviamente de Jesús que nunca me dejó solo. Los amo“, escribió el productor musical y empresario, quien está muy ilusionado con la nueva oportunidad que le da la vida.

Como era de esperarse, Natti Natasha no pudo aguantarse las ganas de celebrar la libertad del hombre de su vida y así lo presumió con una galería de fotos que publicó en su cuenta de Instagram, en la que con una “finalmente” definió todo lo que siente en estos momentos:

“Tengo un corazón saturado con su amor ❤️🌼⏳ finally…”, escribió la famosa cantante.

Raphy Pina fue sentenciado hace exactamente dos años por el juez Francisco Besosa, del tribunal de Puerto Rico, quien le dictó una sentencia de 41 meses de cárcel y 3 años de probatoria tras ser hallado culpable de posesión ilegal de armas de fuego.

A pesar de que aún no cumplía su condena, su buena conducta y el cumplimiento de la casi tercera parte de la pena, habrían sido factores para que le permitieran continuar su vida lejos de prisión y cerca del amor de su familia.

Sigue leyendo: