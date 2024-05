Javier Aguirre da pistas sobre su futuro: “Me han llamado equipos fuera de España”

Javier Aguirre tendrá su último partido como entrenador del Mallorca este domingo. El técnico mexicano ha develado que tiene algunas ofertas fuera de España para seguir como entrenador.

“No sé si (en Getafe) será mi último partido. La energía se va diluyendo. Me han llamado equipos fuera de España y estoy en la duda. Empecé en 1996 y nunca me imaginé que 28 años después iba a estar aquí”, apuntó.

El Vasco Aguirre aseguró que quiere terminar su ciclo en el Mallorca de la mejor manera, “como un profesional”.

“En Getafe hay que terminar bien la temporada, acabar bien el ciclo. No tenemos que hacer un partido en el que todo nos dé igual. No. Hay que ser profesional hasta el último instante, cumplir con el contrato. Y con el compromiso que tiene este grupo humano seguro que mañana darán la cara”, enfatizó.

El entrenador mexicano respondió sobre cuál era su opinión tras no tener una oferta de renovación con el club mallorquí tras dos temporadas y haber asegurado la permanencia.

“Lo entiendo y lo respeto, quizás habían cosas que al club no le gustaban. Me di cuenta de que algo olía mal cuando empezaron a aparecer nombres (de entrenadores candidatos a sustituirle). Y eso no había ocurrido la temporada pasada”.

Vasco Aguirre da su mejor y peor partido como entrenador del Mallorca

El director técnico del Mallorca reveló cuál fue el mejor y el peor partido durante su gestión como entrenador del club en los últimos dos años.

“Lo peor, sin duda, el 2-6 ante el Granada (que situó al equipo al borde del descenso nada más hacerse cargo del equipo). Y lo mejor, la noche de San Sebastián (el Mallorca se proclamó finalista de la Copa del Rey al eliminar a la Real Sociedad en la tanda de penaltis)”, remarcó Javier Aguirre.

Además, afirmó que el nuevo entrenador que llegué encontrará una familia de jugadores.

“Soy gente del fútbol -agregó- pero el que venga encontrará aquí a una familia. Han sido 96 partidos aquí y la palabra que mejor lo define es ‘cariño’. Hemos formado un bonito grupo y, quizás, con tres o cuatro cositas podíamos hacer una buena temporada el próximo año. No lo sé”.

