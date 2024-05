Así fue la reacción de Max Verstappen tras el peligroso accidente de Checo Pérez en Mónaco

Checo Pérez quedó involucrado en un gran accidente este domingo en el GP de Mónaco. El coche del mexicano quedó totalmente destrozado, pero no sufrió accidentes durante el mismo.

La carrera fue detenida tras sacar la bandera roja. Los pilotos salieron y aprovecharon de ver las tomas del accidente. Uno de los primeros en reaccionar fue Max Verstappen, compañero de Checo.

El piloto neerlandés mostró una gran cara de alivio y resopló tras ver el peligro del accidente. Checo Pérez no sufrió ningún tipo de percance grave tras el accidente.

El triple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial, acabó sexto, por detrás de los ingleses Lando Norris (McLaren) y George Russell (Mercedes), cuarto y quinto, respectivamente, este domingo en Montecarlo.

Tras su peor fin de semana del año, Verstappen lidera el Mundial con 169 puntos, 31 más que Leclerc y con 56 sobre Norris. Carlos ascendió al cuarto puesto, con 108 unidades: una más que ‘Checo’, quinto ahora en la general.

Checo Pérez molesto tras no haber investigación

Checo Pérez se mostró molesto luego de que no hubo investigaciones tras el accidente de este domingo.

“Me decepciona que ni siquiera hayan investigado el accidente, porque mi coche quedó completamente destrozado; tiene numerosos daños”, recalcó.

“Es frustrante esta situación. Pero confío en mi equipo; y sé que volveremos más fuertes”, manifestó este domingo ‘Checo’.

El piloto mexicano detalló que la acción de Kevin Magnussen fue completamente innecesaria sobre cómo se originó el accidente.

“En la primera vuelta perdí una posición con uno de los Alfa (Romeo, en referencia a los Stake Sauber, como se llama ahora el equipo). Es la primera vuelta; y si no estás en la posición adecuada, acabas perdiendo, por eso estaba saliendo de la primera curva, hacia un punto en el que no veía a Kevin (Magnussen). Me sorprende que siguiera apretando a tope, porque era completamente innecesario”, explicó ‘Checo.

