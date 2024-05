“Billy” Álvarez reaparece con polémico mensaje denunciando problemas en una planta de Cruz Azul

Tal parece que el destino de Cruz Azul en los duelos contra el América está marcado de manera trágica, ya que en vísperas del duelo de la gran final del torneo Clausura 2024, reapareció con polémico mensaje en su cuenta oficial de X, el expresidente de la Máquina Celeste, Guillermo Álvarez Cuevas, mejor conocido como “Billy” Álvarez, denunciando problemas internos que aquejan a los trabajadores de la planta de cemento de Jasso, Hidalgo.

Pero en lugar de que dicho mensaje publicado a través de un video en su cuenta de X con dedicatoria directa a los comentaristas David Faitelson de TUDN, José Ramón Fernández y Jorge Pietrasanta de ESPN así como a las cadenas TUDN y TV Azteca, no ha caído nada bien entre los aficionados cruzazulinos que consideran como un factor para desestabilizar la atención de los jugadores en las horas previas a la final contra América y generar controversia contra el alto mando actual del equipo encabezado por el ingeniero Víctor Velázquez.

En el video, el controvertido exmandatario celeste exaltó los graves problemas que atraviesan los trabajadores de la planta de Jasso, Hidalgo, con respecto a sus salarios y prestaciones, sobre todo porque su producción sigue detenida hace tiempo

“Me dirijo a toda la comunidad cruzazulina, lo quiero hacer a quienes particularmente están en Hidalgo, les agradezco su apoyo y solidaridad porque han tenido que enfrentar muchos problemas en sus prestaciones, remuneraciones y a la operación misma, pero con gran ánimo y espíritu de colaboración han sostenido.

Les mando este mensaje con espíritu de apoyo y vean el verdadero propósito de que Cruz Azul tiene que seguir por muchos años, pero respetando siempre a los individuos y que cada uno sepa que se le reconoce”, comentó.

Pero la aparición del dirigente en lugar de cohesionar o generar empatía entre los seguidores de la “Máquina Celeste”, lo han tomado como un aviso de mala suerte y de distracción para el equipo que buscará quitarse el yugo del América en las dos pasadas finales en que fueron derrotados en el torneo Clausura 2013 y en el torneo Apertura 2018.

“Quieres desestabilizar al equipo para favorecer al América”; ahorita no, Lic, que mañana le bordamos la otra estrella al escudo y el Ing. Velázquez ya habrá hecho más en 4 años que usted en 30 y pico”; “Viejo rancio, no venga a querer desestabilizar”; “Qué raro que aparece un día antes de la Final”, fueron varios de los comentarios que han publicado los seguidores de la Máquina que ven como su presencia puede ser una ave de mal agüero en un compromiso tan importante.

El ex presidente de Cruz Azul “Billy” Álvarez ha sido fuertemente criticado por los aficionados de la Máquina Celeste por publicar polémico mensaje en las vísperas de la gran final vs. América. Foto:Luis Licona/Imago7.

Otras reacciones que no se han hecho esperar en la cuenta de X del polémico directivo establecen lo siguiente: “Ahorita no papito, estamos jugando la final. Tuvo seis meses para volver aparecer y justo decide hacerlo un día antes de la final. Viejo cínico, váyase alv. Ahorita no , jefe, es día previo a la final y seguramente lo hace para desestabilizar. Yo sé que en el fondo quiere que el equipo pierda como en sus tiempos”, entre muchos más que han cuestionado este mensaje de un conflicto laboral que tiene muchos meses sin resolverse.

Seguir leyendo:

– Cruz Azul niega destitución de Billy Álvarez como presidente

– Acusan a Cruz Azul de beneficiarse de finales perdidas por inversiones ilegales en Islas Caimán

-I nvestigan fortuna millonaria de “Billy” Álvarez en el Cruz Azul