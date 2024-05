El cantante Sean Kingston fue arrestado junto con su madre; se les acusa de fraude y robo

Sean Kingston fue arrestado en California el 24 de mayo, luego de que se llevara a cabo un cateo en su casa en South Florida por una unidad de policías de élite. Ese mismo día también fue arrestada su madre, Janice Turner.

La oficina del sheriff del Condado de Broadward, Florida, informó que el cantante de 34 años y Turner están bajo custodia por la sospecha de fraude y robo. El abogado de Kingston, Robert Rosenblatt, informó a NBC News que él y su equipo están en el proceso de trasladar al artista a su domicilio y que el problema se resuelva en la corte.

Según los reportes, el cateo está directamente relacionado con una demanda en contra de Sean Kingston por no haber pagado diversos artículos de lujo, como una cama hecha a la medida, una televisión y relojes. En cuanto a Janice Turner, tiene un historial de problemas legales debido a distribuir formas falsas para préstamos y fraudes con un banco.

Sean Kingston no publicaba en Instagram desde el 4 de mayo, pero en sus historias de esa red social escribió el viernes pasado un mensaje sobre el problema legal que atraviesa: “¡A la gente le encanta la energía negativa! ¡Estoy bien, y mi madre también!… Mis abogados se están encargando de todo mientras hablamos”.

¿Quién es Sean Kingston?

Sean Kingston (cuyo verdadero nombre es Kisean Paul Anderson) saltó a la fama en 2007, cuando su canción “Beautiful Girls” (de su álbum debut) ocupó el número 1 de la lista Hot 100 de Billboard. Le siguieron éxitos como “Fire Burning” y “Eenie Meenie”, este último un dueto con el cantante canadiense Justin Bieber. En 2011 tuvo un accidente al conducir una moto acuática, por el que casi pierde la vida.

Tras cumplir su contrato con la compañia Sony Music, el cantante lanzó un álbum en 2022 que no tuvo éxito. Dennis Card, abogado de la persona que demandó a Kingston, dijo que éste sigue una supuesta rutina para obtener los artículos y no pagarlos: “Usa básicamente un guión. Dice que trabaja con Justin Bieber, y obviamente hace un gran show. Esta es una casa rentada, no es de su propiedad. Atrae a las personas usando su celebridad, para que éstas liberen productos sin que él pague. Y luego simplemente nunca paga”.

Sigue leyendo: