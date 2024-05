Dwayne Johnson luce irreconocible como el luchador Mark Kerr, en una imagen de la película “The Smashing Machine”

Dwayne Johnson “The Rock” es conocido como una de las máximas estrellas del cine de acción y aventuras, pero ahora está comprometido con un proyecto muy personal: la película “The Smashing Machine”, del género dramático y que narra la vida del luchador Mark Kerr.

Johnson recurrió a su cuenta de Instagram para compartir una fotografía del rodaje de la película; él aparece en el ring, luciendo irreconocible debido a la caracterización, con el cabello ondulado y aplicaciones en el rostro. En la imagen también destaca la actriz Emily Blunt, quien interpreta a Dawn Staples, la esposa de Kerr.

“The Smashing Machine” fue escrita y es dirigida por Benny Safdie, quien obtuvo buenas críticas por la película de 2019 “Uncut Gems”, protagonizada por Adam Sandler. Fue Emily, quien trabajó con Dwayne en la cinta de Disney “Jungle Cruise”, quien le recomendó a éste interpretar a Mark Kerr, luego de que ella vio el documental “The Smashing Machine: The Life and Times of Extreme Fighter Mark Kerr”, que muestra los logros profesionales del luchador, junto con sus conflictos personales.

Hace dos meses Dwayne Johnson expresó su entusiasmo por el proyecto, y en una entrevista que le hizo Marc Malkin para Variety dijo lo siguiente: “Estamos trabajando en “The Smashing Machine”. Es la historia de Mark Kerr, uno de los padrinos de la MMA, que luchó contra las adicciones, el amor, el éxito y la pérdida. Y con Emily, una de mis grandes amigas, una de las mejores actrices. Haremos la película con la compañía A24, y no podemos esperar”.

¿Quién es Mark Kerr?

Kerr fue dos veces campeón del torneo de peso pesado del Campeonato de Lucha Extrema (UFC) y ganador del torneo del Campeonato Mundial Vale Tudo. Obtuvo más de 20 de títulos de Artes Marciales Mixtas (MMA). Aclamado por sus habilidades técnicas, logró un récord de 15 victorias y sólo 2 derrotas. Se retiró de la UFC en 1998, para continuar su carrera en los Campeonatos Pride Fighting.

Mark también incursionó en la Submission Wrestling, y en 2022 ingresó al Salón de la Fama de esa disciplina. Ya está retirado de la lucha, pero obtuvo nuevos fans debido al mencionado documental; seguramente su número de seguidores amentará dentro de unos meses, cuando se estrene la película protagonizada por The Rock, quien es uno de sus grandes admiradores.

