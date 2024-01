Dwayne Johnson obtiene los derechos de “The Rock”, su apodo como luchador

El actor Dwayne Johnson suma otro logro en su exitosa carrera, pues ha sido nombrado miembro de la Junta Directiva de TKO Group Holdings, la compañía que maneja las empresas de lucha libre WWE (World Wrestling Entertainment) y UFC (Ultimate Fighting Championship).

Como parte de un acuerdo de cesión intelectual, Johnson ha obtenido los derechos de su apodo como luchador -“The Rock”-, que es una marca registrada. Además, él será la imagen de la mercancía de la WWE, así como una de las principales figuras que aparecerá en las campañas para distintos medios.

Desde hace tiempo corre el rumor de que Dwayne regresaría a luchar, lo cual ha provocado mucha expectación entre sus millones de fans. Se enfrentaría contra su primo Roman Reigns y, si esto llegara a suceder, sería su primera pelea desde 2016.

Ariel Emanuel, director de TKO, dijo lo siguiente en el evento donde presentaron a “The Rock” como nuevo miembro: “Estoy encantado de asociarme con Dwayne y dar la bienvenida a alguien con su inmenso talento a la junta directiva de TKO. Él aporta un historial increíble en la creación de contenido y la construcción de marcas de consumo reconocidas a nivel mundial, y desempeñará un papel clave en la realización de nuestras metas para TKO”.

Por su parte, el actor y luchador expresó en un comunicado su emoción de formar parte de TKO, algo que para él es un sueño hecho realidad: “Mi abuelo, el Gran Jefe Peter Maivia, y mi padre, Rocky “Soulman” Johnson, nunca hubieran pensado que este día llegaría. Es por eso que me siento muy honrado de tener un asiento en la mesa que tiene décadas de historia y legado familiar para mí. Una mesa que mi familia ayudó a construir. Estar en la junta directiva de TKO y asumir la plena propiedad de mi nombre, “The Rock”, no sólo no tiene precedentes, sino que es increíblemente inspirador a medida que mi loca vida está cerrando el círculo. En esencia soy un constructor, que construye y sirve a la gente, y Ari está construyendo algo que realmente cambia las reglas del juego”.

Como actor y productor, Dwayne Johnson cuenta también con otros interesantes proyectos para este año. Llevará el papel principal en una película biográfica del luchador Mark Kerr, actuará en una versión live action de la cinta de Disney “Moana”, y comparte créditos con Chris Evans en “Red One”, un filme de corte navideño que se estrenará en noviembre.

