Erling Haaland, una estrella ausente en la Eurocopa 2024

Del 14 de junio al 14 de julio se estará llevando a cabo la próxima edición de la Eurocopa 2024 que tendrá lugar en Alemania con sede final en el Olympiastadion de la ciudad de Berlín y si bien el evento es uno de los más esperados por la afición ya que albergará a los mejores jugadores del continente europeo con sus selecciones, lamentablemente varios grandes jugadores se han quedado en el camino y no podrán ser parte del evento.

Esto no es nada nuevo y las razones pueden ser varias, ya sea por lesión o porque simplemente el combinado nacional no pudo obtener su pasaje y este año no es la excepción.

Los vikingos

La selección nacional de Noruega no consiguió clasificar a la Eurocopa en Alemania y esto se traduce que los fanáticos del fútbol se quedarán con las ganas de ver jugar a dos grandes jugadores del Manchester City y el Arsenal de la Premier League de Inglaterra; se trata de Erling Haaland y Martin Odegaard.

Noruega quedó fuera de la copa luego de haber ocupado la tercera posición de su grupo clasificatorio en donde estuvo compitiendo contra España, Escocia y Georgia.

Dueños de casa

Los alemanes son amplios favoritos para ganar este torneo y más por el hecho de ser locales, además de tener la motivación de cambiar la imagen que dieron en la Copa del Mundo Qatar 2022 al haber quedado eliminados en la fase de grupos. Julian Nagelsmann, técnico del combinado germano, decidió no convocar a jugadores de la talla de Serge Gnabry y Leon Goretzka, compañeros de un Bayern Múnich de una muy baja temporada. Pero el nombre que más sorprende es el del defensor central Mats Hummels del Borussia Dortmund, equipo finalista de la Champions League ante el Real Madrid el 1ero de Junio.

Los tres leones

La selección de Inglaterra dio una lista preliminar de 33 jugadores que en su momento quedará reducida a un total de 26 y aún con esto el técnico Gareth Southgate decidió dejar por fuera a jugadores habituales en el combinado nacional como lo eran: Jadon Sancho, Raheem Sterling, Marcus Rashford y Jordan Henderson.

Los galos

Francia es otro de los equipos nacionales que cuenta con gran favoritismo para llevarse la Eurocopa a celebrarse en Alemania, no nada más por haber sido finalista en Qatar 2022 y por contar con Kylian Mbappé sino por el gran núcleo de grandes jugadores que posee la plantilla.

Sin embargo, Francia no podrá contar con Lucas Hernández, central del París Saint Germain por lesión. Una rotura de ligamentos cruzados de la rodilla izquierda en la semifinal de la Champions League ante el Borussia Dortmund dejó sin opciones al equipo galo de poder contar con un jugador vital para las aspiraciones de los galos.

Raphael Varane es otro que no podrá estar en Alemania ya que en su momento optó por retirarse de la selección.

Las coronas

La selección de Suecia tiene más de un jugador que juega en la élite de los clubes europeos, pero no podrá contar con algunos para la Eurocopa; nombres de gran peso como los de Alexander Isak del Newcastle de la Premier League se perderá el campeonato, así como tampoco Dejan Kulusevski del Tottenham.

Cristiano y compañía

Portugal no podrá contar con la presencia de Raphaël Guerreiro por temas físicos. El nacido en Francia, pero representante de los lusos, sufrió una lesión de ligamentos y capsular en el tobillo.

El ex Borussia Dortmund era de las piezas claves en el seleccionado del español Roberto Martínez, que tiene como líder a Cristiano Ronaldo actual jugador y goleador del Al Nassr de la Saudi Pro League. El lesionado lleva 65 partidos jugados con la casaca nacional y fue parte del plantel que se consagró campeón en la Eurocopa del 2016.

Los defensores del título

Italia llega como defensora del campeonato y tiene la meta clara de defenderlo a toda costa, pero con una rotación muy evidente en cuanto a nombres; solamente se repiten 11 futbolistas de la edición 2020. Los Azzurros no podrán contar con jugadores como Ciro Immobile de la Lazio, tampoco aparece Manuel Locatelli de la Juventus, nombres que solían ser convocados por el entrenador Luciano Spalletti.

Dos jugadores con mucho recorrido e historia en el combinado italiano y que ganaron la Eurocopa en 2020, y que no se han retirado de la Azzurra, pero que llevan tiempo sin ser tomados en cuenta en las convocatorias son Marco Verratti y Leonardo Bonucci. El central, de ya 37 años y actualmente en el Fenerbahce de Turquía, transita los últimos años de su carrera y probablemente no regrese a usar la camiseta de la selección. El mediocampista, en cambio, a los 31 años, está jugando en el Al-Arabi de Catar.

Nicolò Zaniolo y Sandro Tonali son otros dos jugadores que tampoco dirán presente en el campeonato en Alemania. El primero por una lesión que sufrió con el Aston Villa de la Premier League de Inglaterra. Se trata de una micro fractura en el pie izquierdo. Por el otro lado, se encuentra el volante italiano que juega en el Newcastle, también en la Premier League, pero que no puede disputar la Eurocopa por afrontar una sanción por apuestas deportivas.

Sigue Leyendo:

América es bicampeón del fútbol mexicano: Venció a Cruz Azul 1-0 en el Estadio Azteca

Ronaldinho y otras leyendas de Brasil vuelven a brillar ante un pletórico Maracaná en partido a beneficio

Ronald Acuña Jr. se pierde toda la temporada 2024 tras confirmar grave lesión en rodilla