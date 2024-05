Siembran 300 árboles en la comunidad de Ramona Gardens en el este de Los Ángeles

Decenas de voluntarios y trabajadores se unieron para plantar casi 100 árboles y plantas en la comunidad de Ramona Gardens donde hay una necesidad de más espacios verdes naturales.

Según la Oficina de Evaluación de Riesgos para la Salud Ambiental de California (OEHHA), Ramona Gardens es una de las áreas con el nivel de contaminación más alto en el estado de California con una puntuación global de contaminación de 98 sobre 100.

Gracias a North East Trees, una organización sin fines de lucro que ayuda a comunidades desatendidas a combatir la injusticia ambiental, se plantaron árboles y plantas nativas en Ramona Gardens con el apoyo financiero de su patrocinador US Bank.

Algunos de los árboles y plantas que fueron sembrados la semana pasada incluyeron: salvia blanca, saúco azul, roble vivo de la costa y encelia californiana que es un girasol del estado resistente a la sequía.

Una vista desde la cima del parque en Ramona Gardens. Crédito: Isaac Ceja | Impremedia

Por los últimos siete años, North East Trees ha estado trabajando en un proyecto de parque en Ramona Gardens que espera terminar a finales del verano del 2024.

“Estamos construyendo un parque aquí en La Loma en Ramona Gardens”, dijo Joe Laskin, el director de desarrollo de North East Trees. “Esta es una comunidad en la que hemos estado trabajando por 15 años y muchos de los jóvenes y adultos jóvenes que hemos contratado a lo largo de los años provienen de esta comunidad”.

De acuerdo con Laskin, la organización ha podido plantar 300 árboles dentro de media milla del área del complejo habitacional Ramona Gardens.

Para el activista es sumamente importante involucrar a la comunidad para trabajar con ellos y ver lo que realmente quieren, entonces el uso de encuestas y divulgación es algo que se utiliza para cada proyecto.

Uno de los adultos jóvenes que North East Trees contrató es William Guerrero, gerente de silvicultura urbana, que creció en el Este de Los Ángeles y siempre le ha encantado la naturaleza desde que veía Discovery Channel y Animal Planet de joven.

Así lucen las nuevas plantas en Ramona Gardens. Crédito: Isaac Ceja | Impremedia

“Este parque, La Loma, está justo en el centro de los dos edificios donde mi abuela vivía en el lado izquierdo y mi abuelo vivía en el lado derecho, de hecho, se conocieron en este parque”, dijo Guerrero. “Si no fuera por este parque, no se habrían conocido y no tendrían estas líneas de sangre; es realmente increíble poder regresar y restaurar este parque”.

De acuerdo con Guerrero, aunque es importante implementar la plantación de árboles y plantas nativas dice que ha aprendido a apreciar las plantas no nativas porque es bueno tener variedad cuando hay una invasión de plagas.

Laskin también mencionó que North East Trees tendrá un par de eventos los sábados solo para la comunidad en el futuro cercano.

Aunque la plantación de árboles es una gran ayuda en incrementar la naturaleza en el área, algunos residentes de Ramona Gardens tienen diferentes sentimientos sobre el parque.

Hilda Pacheco, residente de Ramona Gardens por 40 años, dice que ella no piensa utilizar el nuevo parque porque prefiere descansar en casa, pero dice que tal vez sus nietos que la van a visitar podrán disfrutar de las áreas verdes.

William Guerrero es gerente de silvicultura urbana de North East Trees. Crédito: Isaac Ceja | Impremedia

Pero José Andrés López, quien tiene un jardín afuera de su hogar, dice que está emocionado por asistir al nuevo parque.

“Se va a poner muy bonito”, dijo López mientras cavaba un hoyo para plantar más rosas.

López agregó que le gustaría asistir a uno de los eventos de North East Trees para disfrutar de los nuevos árboles antes de que abra el parque al público.

Otros residentes como Emma López y María Teresa Nájera dicen que no están emocionadas porque esperan tener problemas con el excremento de los perros de otros vecinos.

Tanto López como otros residentes dicen que cada vez que los niños juegan en el pasto regresan a la casa con los zapatos sucios.

Para ellos estaría mejor si crearan un área específicamente donde los perros puedan ir.

“Ellos deberían de poner un lugar donde lleguen los perros y ahí hagan sus necesidades”, dijo López.

A pesar de las opiniones diferentes de los residentes, la mayoría de ellos dijeron que el apoyo de plantar nuevos árboles ha sido una gran ventaja porque hay una necesidad de sombra en la comunidad.