Tras la polémica: Mujer que difundió foto de Nodal junto a Ángela Aguilar se disculpa

Christian Nodal está en medio de su ruptura con Cazzu, pero eso no impidió que se viera envuelto en un nuevo rumor: Sospechas de romance con Ángela Aguilar. Todo comenzó cuando una imagen de los dos se viralizó en las redes sociales.

Sin embargo, la mujer que se encargó de difundir dicha imagen recurrió a TikTok para disculparse, ¿por qué? Porque el video generó una ola de comentarios y especulaciones. Algunos de los usuarios aseguraron que no podían creerlo, ya que hace pocos meses Cazzu dio a luz a su hija Inti.

¿La verdadera razón?



Quedé fría pic.twitter.com/6ET0h7WY98 — La Comadrita (@lacomadritaof_) May 24, 2024

La razón de la fotografía es que los dos cantarían juntos en Monterrey, Nueva León.

¿Qué dijo la mujer que difundió la foto de Nodal y Aguilar?

En el material audiovisual, expresó: “Este video lo estoy haciendo para disculparme con Ángela y Nodal. Este video que subí el miércoles (imagen de sus historias de mayo 22) lo subí por la emoción de ver a Ángela y Nodal. Yo los admiro por su música y los grabé por la emoción de verlos”.

Más adelante, la joven manifestó: “Yo vivo aquí por esta área del lugar (…) Grabé el video, lo subí a mi Instagram y en la mañana me desperté con mensajes… Yo solo quiero desmentir y aclarar que los encontré en un grocery store, en HEB, no fue en Houston, Texas, sino en Magnolia, Texas. Jamás pensé que esta foto se fuera a hacer viral. No fue mi intención”.

Justo después de anunciar su ruptura con la cantante argentina, Cazzu, han salido algunos rumores que apuntan a una presunta infidelidad por parte del cantante y por esa razón, los usuarios en redes sociales condenaron al intérprete de ‘Botella tras botella’.

Algunos de los comentarios que se leen son:

“Pues siempre dijeron que Ángela quería con él, desde que estaba con B. Pero también andan diciendo de una Maya no se qué. Recordemos que Nodal no sabe estar solo”.

“Ya se sabía que Christian se refugió en Cazzu por despecho de Belinda. Él quiso borrar ese amor con Cazzu y no pudo. 🤷🏽‍♀️”

“Si Ángela se quiere merendar a Nodal y el a ella cuál es el problema, ambos están solteros, que cada quien haga con su vida un papalote y lo mande a volar”

“Jajaja la cambio por otra argentina nacida en México!! ¡Ese Nodal es un loquillo!”.

La ruptura entre el mexicano y Cazzu se hizo pública el 23 de mayo. El cantante compartió un comunicado en su cuenta de Instagram y aludió a que la relación terminó en los mejores términos.



Todos los rumores iniciaron cuando Nodal borró todas las fotos que compartía con Cazzu de su perfil. Después de que se diera a conocer la separación, la argentina hizo lo mismo despistando posibles rumores de reconciliación.

