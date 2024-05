“Ha sido un honor, fue una experiencia inigualable”: Fernando Hierro se despidió de Chivas

Fernando Hierro, el director deportivo de Chivas ha dejado su cargo y envió un mensaje a la afición rojiblanca antes de partir.

El rumor que cada vez cobraba más fuerza terminó haciéndose oficial y a través de las redes sociales del equipo de la Liga MX se confirmó la noticia: Hierro sale de la institución. Pocos minutos después, el segundo equipo más ganador del fútbol mexicano publicó un clip de su exdirectivo despidiéndose de los “Chivahermanos”.

“Ha sido un honor unirme a la familia, ha sido un honor unirme a este club. Ha sido un honor estar este año y medio, y evidentemente me gustaría dejar un mensaje a todo Chivas”, inicia el exjugador del Real Madrid.

“Qué me deja Chivas? Cariño. ¿Qué me deja Chivas? Sentido de pertenencia Haber conocido un mundo que era grande. Es mucho más grande con el paso del tiempo. Ha sido algo que me dio sentido de pertenencia, orgullo de pertenecer a una institución como Chivas con su seña de identidad de jugar solo con jugadores mexicanos”, continuó.

Finalmente, Hierro explicó los logros del club en los últimos meses, agradeciendo a la afición por llenar el estadio y por acompañarlos siempre que iban de visita; además, recordó que en Guadalajara nació su hijo menor, resaltando que la ciudad le dejó huella también en su vida personal.

“En este semestre con el equipo hemos sido el que más presencia tuvimos fuera de casa. Casi todo el semestre sold out. Jamás podía pensar en el acompañamiento que tiene Chivas. Es algo inigualable. Es una de las mejores experiencias que he podido tener. Aquí en Guadalajara se queda parte de mi vida. Aquí nació mi hijo, Nicolás”, concluyó.

Minutos antes, el club había anticipado la salida de Hierro con un comunicado.

“El Club Guadalajara informa que Fernando Hierro habló con la directiva para comunicarle su decisión de tomar otra oportunidad profesional fuera del país, por lo cual a partir de hoy deja de prestar sus servicios como director deportivo”, informaró el equipo en una nota de prensa.

Reportes de medios deportivos de España indican que el exjugador de la selección española tomará el cargo de director deportivo en un equipo de la liga de Arabia Saudita, aunque no hay nada confirmado hasta el momento.

El paso de Fernando Hierro en Chivas

Hierro asumió el cargo en el Guadalajara, uno de los dos equipos con más hinchas en México, en octubre de 2022.

El exdefensa del Real Madrid regresó a las Chivas a los primeros planos ya que en los tres torneos que estuvo al mando de la dirección deportiva clasificó a los rojiblancos de forma directa a los cuartos de final.

En su primer certamen, el Clausura 2023, llegó hasta la final, la primera para las Chivas desde 2017, y se quedó cerca de ganar el decimotercer título de liga en la historia de la institución, pero cayó en la serie por el título ante los Tigres UANL.

En el siguiente, el Guadalajara cayó en cuartos y eso provocó la salida de su primer entrenador, el serbio Veljko Paunović, tras lo cual, en este Clausura 2024, con el argentino Fernando Gago como estratega, guió a las Chivas a las semifinales.

En los torneos internacionales, Hierro no logró los mismos resultados ya que no evitó que el equipo cayera en los octavos de final de la Copa de Campeones de este año ante su máximo rival, el América.

Sin embargo, el rendimiento que obtuvo el Guadalajara esta temporada permitió que se clasificara al torneo de la Concacaf del próximo año.

En el torneo de la Liga MX recién concluido, los rojiblancos se quedaron en semifinales, donde cayeron a manos de, nuevamente, el América.

“Queremos agradecerle a Fernando por su labor, ya que sentó las bases de un proyecto deportivo integral que es la ruta a seguir”, sentenciaron las Chivas en la nota de prensa.

