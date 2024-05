Henry Martín califica de llorones a los que critican el penal vs. Cruz Azul

Para aquellos que setenta y dos horas después siguen criticando la jugada del penal marcado por el silbante Marco Antonio Ortiz que le dio el título 15 al América, el delantero de las Águilas Henry Martín les mandó un mensaje claro de que dejen de llorar con tantas críticas, pues este tipo de jugadas son accidentes del fútbol y en las cuales el América también ha padecido en otras ocasiones.

En charla con la edición especial del América en el canal TUDN, el artillero expuso que: “Con el campeonato en la mano lo tomamos muy bien, si fuese al revés nos dolería tal vez, pero a ver, dudas y situaciones complicadas en el fútbol siempre van a haber, con VAR o sin VAR, siempre se ha visto aún con VAR.

Henry Martín habló sobre críticas por el VAR: "Nosotros aún con VAR perdimos un campeonato"😨😲https://t.co/Lrxrluxe5L #FutbolMexicano I #CruzAzul I #ClubAmerica — TUDN USA (@TUDNUSA) May 29, 2024

Perdimos un campeonato cuando a Guido Rodríguez lo taclearon dentro del área contra Monterrey, ahí perdimos un campeonato habiendo VAR y nosotros no salimos a llorar diciendo nada, porque a final de cuentas dentro de la cancha te tienes que ganar el campeonato”.

El delantero titular del América sobre el mismo tema añadió que: “Nosotros perdimos ese juego en penales y lo perdimos nosotros, dejando fuera el VAR. Ahora se están quejando del VAR, pero si revisas mi pie yo tengo un edema desde el partido de ida contra Cruz Azul.

Tuve ese problema en el tobillo del pisotón que me dieron, pero no salimos a llorar que por el pisotón que me dieron y no salimos a llorar que por el pisotón que me dieron era un penal y no me lo marcaron, porque aparte además del pisotón me empujaron cuando voy a cabecear, pero no salimos a llorar, ni a decir nada de eso,

También dijo que: “Nos tragamos esa acción, me tragué el dolor del pie, jugué la final, jugamos al final y la ganamos, bien merecido y ya está, si fuese al revés nos estaríamos quejando, pero no creo que haríamos tanto escándalo, pero por ser América dicen que le favorece una acción dudosa”.

Martín expuso también respecto a la polémica jugada del argentino Carlos Rotondi sobre Israel Reyes: “No he visto bien la jugada, no he visto todas las tomas, pero si vi una donde le toqué el pie con el pecho de Rotondi, le toca, si fuese al revés dirían que si lo tocó.

Henry Martín aseguró que con el título en la bolsa todos los reclamos son como las llamadas a misa Foto: Sebastian Laureano Miranda/Imago7.

Luego en la jugada de Uriel Antuna, en el penal la puntea y se va a tiro de esquina cuando lo toca Malagón y es penal. Es cierto que Carlos Rotondi no me quiso tocar, fue un accidente, pero eso en el fútbol provocan enojos, reclamos, discusiones, pero nosotros lo tomamos felizmente con la Copa en la mano”.

