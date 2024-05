Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 30 de mayo al 5 de junio

Música del mundo

La cantante puertorriqueña iLe inaugurará los conciertos de la serie Grand Performances, que tienen lugar cada verano en la California Plaza (350 S. Grand Ave., Los Angeles). iLe, hermana del reconocido René Pérez “Residente”, canta una mezcla de sonidos latinoamericanos tradicionales y modernos. Antes del show, amenizará el DJ de KCRW, José Galván; Mestizo Beat abrirá el show. Sábado a partir de las 6 pm. Entrada gratuita. Informes grandperformances.org.

Foto: Archivo Crédito: Cortesía de la artista

Regresa Fantasmic!

El espectáculo nocturno de Disney más longevo, Fantasmic!, regresa al Rivers of America en el parque Disneyland (1313 S. Disneyland Dr., Anaheim). El show vuelve con nuevos efectos especiales y una batalla reimaginada entre Mickey el hechicero y Maléfica. El espectáculo se podrá ver en dos horarios por las noches. Boletos desde $104. Informes disneyland.com.

Foto: Matt Stroshane

Música mexicana

La Banda Cuisillos, una de las pocas agrupaciones de este género de banda que ha logrado sobrevivir por más de tres décadas, estará de visita en la ciudad y ofrecerá un concierto en el teatro Peacock (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles). Sábado 8 pm. Boletos desde $45. Informes peacocktheater.com.

Cine latino

El Los Angeles Latino International Film Festival (LALIFF), el evento de cine dedicado a mostrar la experiencia humana latina a través del cine, la televisión, la música y el arte visual, inició esta semana con proyecciones en persona y virtuales, clases magistrales, paneles y presentaciones. Se podrán ver realizaciones de distintos países de América Latina, de Estados Unidos y España. El domingo se proyectará el documental Las Amazonas de Yaxunah, sobre un equipo de sofball de Yucatán; narrado por Yalitza Aparicio. 2 pm. Boletos desde $15. El festival termina el domingo. Informes y sedes de los teatros laliff.org.

Foto: LALIFF

Exhibición colectiva

Highway Hypnosis, que abrió en el museo Craft Contemporary (5814 Wilshire Blvd., Los Angeles) es una exhibición que presenta el trabajo de Adrián Alfaro, Aarón Douglas Estrada, Alfredo D. Díaz, Alexa Ramírez Posada, Óscar Magallanes y Rubén Ortiz-Torres, todos miembros de 3B Collective, un grupo con base en Los Angeles. Incluye una vasta colección de trabajos multimedia, como murales, ensamblajes, textiles, cerámica, serigrafía e instalaciones de máscaras. Termina el 8 de septiembre. Boletos desde $7; gratis los domingos. Informes craftcontemporary.org.

Foto: Craft Contemporary Museum

Lucha y burlesque

Lucha VaVoom de La Liz, antes Lucha VaVoom, presentará su espectáculo Welcome tu Tijuana en el teatro Mayan (1038 S. Hill St., Los Angeles). Es un show que incluye luchadores profesionales —como Magno “The Man Mountain” Rudo, Extreme Tiger y Black Swan—, actos burlesque, contorsionistas y aerealistas. El comediante Drew Carey será el maestro de ceremonias junto con Blaine Capatch. Hoy jueves 8 pm. Solo mayores de 21 años. Boletos desde $45. Informes luchavavoomdelaliz.com.

Fotos: Lucha VaVoom

Películas al aire libre

La serie Movies Under The Stars, que tendrá lugar en la plaza One Colorado (41 Hugus Aly, Pasadena) durante el verano, comienza este fin de semana con la proyección del filme Crazy Rich Asians, una comedia romántica que retrata a la sociedad contemporánea de un país de Asia. Sábado 8:30 pm. Entrada gratuita. Informes onecolorado.com.

Foto: Archivo Crédito: Warner Bros.

Música al aire libre

También en el Pasadena, comienza la serie Music Under The Stars frente al ayuntamiento de la ciudad (100 Garfield Ave., Pasadena). De 7 a 8 pm, habrá un espacio para niños y un show del Bob Baker Marionette Theater. La Pasadena POPS ofrecerá un concierto al aire libre con música de Broadway y lo mejor del cancionero estadounidense. Sábado 8 pm. Entrada gratuita. Informes pasadenasymphony-pops.org.

Apertura de piscinas

Sesame Place San Diego (2052 Entertainment Cir., Chula Vista) inició su temporada de chapuzones con la apertura de Sesame Summer Splash, con atracciones acuáticas como resbaladillas de agua, shows con los personajes de Plaza Sésamo, un menú de temporada, desfile con música y baile y más. Termina el 2 de septiembre. Boletos desde $72; gratis menores de 3 años. Informes sesameplace.com.

Foto: Sesame Place San Diego

Desfile en Legoland

El recién estrenado Lego World Parade ya está recorriendo las calles de Legoland (One Legoland Dr., Carlsbad), y es el primero en Estados Unidos. Con carrozas temáticas inspiradas en el universo de Marvel, en Lego Ninjago, Lego Friends, Lego Duplo y Lego City Deep Sea Adventure. También cuenta con personajes como Fire Chief Freya, Lloyd, Scuba Diver, Scallywag Pirate y Hopsy. Todos marchan al ritmo de una banda de música. En días selectos hasta el 2 de septiembre. Boletos desde $29. Informes legoland.com.