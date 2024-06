Pasajeros de LA Metro se sienten inseguros 

Alfredo Vega toma la línea roja de Metro para ir a trabajar en el distrito de la joyería, pero dice que cada día se ven problemas en el tren como personas usando drogas o fumando entre otros peligros que lo hacen sentir inseguro.

Vega dice que le gustaría ver que los agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) tengan más poder para poder tener más seguridad en los trenes y estaciones del Metro.

“El sistema no les da el poder que debería tener la policía para remediar esto y están con las manos amarradas”, dijo Vega.

Una vista dentro de un tren en la linea roja de Metro en Los Angeles. (Isaac Ceja/La Opinion)

Este año se han reportado muchos incidentes de violencia en los autobuses y trenes del condado de Los Ángeles, lo que ha provocado que los muchos usuarios, como Vega, pidan más seguridad en el sistema de transporte público.

Tan solo el lunes pasado, LAPD reportó dos actos violentos más. Un hombre fue apuñalado cerca de una estación de autobús y en otro incidente una mujer empezó a discutir el conductor, de acuerdo con un reporte del LA Times.

Según estadísticas de la agencia de Metro, en mayo, los delitos contra personas disminuyeron un 40% desde marzo de 2023,

A principios de mayo, la alcaldesa de Los Angeles Karen Bass ordenó que más oficiales estén presentes en los autobuses, trenes y estaciones de Metro debido a la ola de violencia registrada en las últimas semanas.

El jueves pasado, la plataforma de la estación de Metro en Westlake/MacArthur Park tenía una presencia de más embajadores de Metro y también más oficiales del LAPD.

Tres oficiales del LAPD en la plataforma de la estación de Metro Westlake/MacArthur Park en Los Angeles. (Isaac Ceja/La Opinion)

Los oficiales multaron a algunas personas en la plataforma, detuvieron a otras y también entraban a trenes para aplicar la ley o decirle a la gente que no se acostaran en los asientos y poner orden.

Marta Cox llevaba a sus 4 hijos a casa en la estación de Westlake/MacArthur Park y dice que teme que algo les vaya a pasar a ella o a sus hijos.

La madre dice que ha visto personas con cuchillos, personas gritando y personas usando drogas durante sus viajes en Metro y trata de cuidar de que sus hijos no se vayan muy lejos de ella.

Un oficial del LAPD vigila la plataforma en la estación de Metro Westlake/MacArthur Park en Los Angeles. (Isaac Ceja/La Opinion)

“Cuando hay policía uno se siente más tranquilo”, dijo Cox. “Cuando no hay policía y hay gente que está gritando y sí nos da miedo”.

Reina el miedo

Victoria Ramírez vive en Van Nuys y toma el Metro hasta el centro de Los Ángeles para comprar ropa para vender.

De acuerdo con la negocianta, en los últimos 6 años que ella ha usado Metro dice que en términos de seguridad ha sido igual, pero el sistema en sí es conveniente.

“En realidad el Metro sería buena transportación, si no hubiera tanta delincuencia”, dijo Ramírez. “Uno entra con mucho miedo porque no sabemos qué va a pasar”.

El 28 de mayo, Metro lanzó un programa piloto en los puntos de entrada a la estación de la línea B de North Hollywood para ver si el exigir que las personas también hagan TAP para salir lo que ayudaría a confirmar que se pagó la tarifa válida.

Según Metro, la meta de aumentar el cumplimiento de tarifas es tener resultados positivos, asegurando que el sistema se usa solo para viajar.

Una persona pasa sin pagar la tarifa en la estación de Metro en Pershing Square en Los Angeles. (Isaac Ceja/La Opinion)

Aunque muchos pasajeros piden más seguridad, Jay Delony dice que realmente no ha experimentado violencia o problemas durante sus viajes.

“Realmente no tengo ningún problema”, dijo Delony que toma el tren seguido para trabajar. “Veo muchas cosas locas y más que nada veo drogas y drogadictos, pero realmente no dejo que eso me moleste”.

Delony dice que tal vez sería bueno si reforzarán las tarifas para evitar que las personas se suban a dormir en vez de usar el tren para viajar.