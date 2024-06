Kylian Mbappé tras su salida del PSG: “Me hicieron entender que no jugaría”

Un día después del anuncio de su acuerdo con el Real Madrid, Kylian Mbappé confesó por qué se sintió mal en su última temporada con el París Saint-Germain una vez que se conoció que no tenía pensado renovar su contrato con el cuadro parisino.

En la concentración de la Selección de Francia que se prepara para la Eurocopa 2024, donde se encuentra actualmente la nueva figura del cuadro merengue, recordó uno de los malos momentos que vivió en los últimos meses y cómo dos personajes dentro del PSG lo ayudaron a superarlo.

“Me hicieron entender que no jugaría, me lo dijeron a la cara, me hablaron con violencia. Luis Enrique y Luis Campos me salvaron. Sin ellos no habría vuelto a pisar el terreno de juego. Esa es la verdad, y por eso siempre he estado tan agradecido al entrenador y al director deportivo”, aseguró Kylian Mbappé.

El delantero de 25 años, quien pasó las últimas siete temporadas en el PSG se terminó marchando como agente libre una vez terminado su contrato al final de esta temporada por lo que el club parisino no recibió ningún ingreso por su esperado acuerdo con el Real Madrid.

“Sería un poco cabr… venir a escupir y decir que fui infeliz en el PSG, pero allí hubo cosas que me hicieron infeliz y no me conformaría con un año así. Hay mucha presión, pero hay cosas más serias en la vida”, agregó el jugador que se convirtió en el máximo goleador histórico del equipo francés.

“Esto sigue siendo fútbol. Me pagan mucho dinero por jugar al fútbol. Hay gente que cobra mucho menos por trabajar en fábricas. Es bastante inapropiado que yo, Kylian Mbappé, me queje cuando en el mundo ocurren cosas horribles”, dijo el jugador que será presentado por el Real Madrid tras la Euro 2024.

PSG no le ha pagado sus últimos sueldos

De acuerdo con un reporte de L’Équipe el París Saint-Germain no habría pagado a Kylian Mbappé el dinero correspondiente a su sueldo de los meses de abril y mayo como consecuencia de su decisión de no renovar con el equipo y terminar marchándose al Real Madrid.

Según explica la publicación francesa el equipo presidido por Nassr Al Khelaifi estaría presionando al jugador francés que había cambiado el pago de una prima de más de $80 millones de dólares en febrero con el fin de volver a ser tomado en cuenta dentro del equipo.

Recordemos que una vez que se conoció que el francés había decidido no renovar con el PSG pasó a no ser tomado en cuenta para los partidos del campeonato local, una situación que fue cambiando por decisión del entrenador español Luis Enrique.

