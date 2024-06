Roy Jones Jr. se ofrece para sustituir a Mike Tyson en la pelea con Jake Paul: “Es una gran idea”

Roy Jones Jr. se ofreció para ser el sustituto de Mike Tyson en la pelea con Jake Paul luego de que el excampeón de peso pesado tuviera que retirarse por recomendación médica debido a una complicación de salud.

En una entrevista con Betway, Jones Jr. expresó que ha estado pensando en hacerlo desde antes, pero ahora que Tyson abandonó cree que es una gran idea, por lo que aseguró que si Paul acepta estará listo y en forma para el enfrentamiento.

“Tal vez me ponga en forma para eso porque nunca pensé en hacerlo antes, pero con la situación de la pelea (pospuesta), creo que es una gran idea. Y estaré listo y en forma, porque si la pelea no sucede, entonces soy el tipo ideal para sustituir a Mike Tyson en la pelea contra Jake Paul. Es algo en lo que he estado pensando. Si la pelea (con Jake Paul) está ahí, entonces sí (la aceptaría)”, dijo.

Mike Tyson asegura que estará listo para la nueva fecha en la que se programe la pelea con Jake Paul. Foto: Sam Hodde/AP.

“No he pensado en (cómo boxearía con Paul) porque, siendo yo, solo pienso en ser lo mejor que puedo ser y nunca había pensado en eso. Lo descubro en el ring. Obviamente estaba lo de Tommy Fury, y el otro día alguien me preguntó si pelearía con Julio César Chávez Jr. en una exhibición, y eso es una locura. Me lanzaría a ello, pero ahora que esto ha surgido, tiene sentido ponerse en forma (para enfrentar) a Jake Paul, y sería una de las peleas más importantes de esta década”, agregó.

Mike Tyson sufrió una emergencia médica en vuelo a Los Ángeles y tuvo que ser atendido por los paramédicos al aterrizar el avión debido a una úlcera. A los pocos días, el excampeón afirmó que se sentía bien y que continuaría su preparación, pero por consejo médico decidió abandonar la pelea con Jake Paul.

“Quiero agradecer a mis fans de todo el mundo por su apoyo y comprensión durante este tiempo. Desafortunadamente, debido a mi brote de úlcera, mi médico me recomendó aligerar mi entrenamiento durante algunas semanas para descansar y recuperarme”, declaró.

Jake Paul expresó que esperará que Mike Tyson esté totalmente recuperado para enfrentarlo en una nueva fecha. Foto: Sam Hodde/AP.

La pelea profesional entre ambos -que ha sido criticada por los fanáticos por la diferencia de edad- se realizaría el 20 de julio en el Cowboys Stadium de Dallas, Texas, y se transmitiría en exclusiva por Netflix, fue pospuesta hasta nuevo aviso. Por ello, Roy Jone Jr. se puso a disposición caso de que Iron Mike no esté disponible para enfrentar a Paul en una nueva fecha programada.

Roy Jones Jr., de 55 años, fue campeón de peso pesado, enfrentó en un duelo de exhibición a Mike Tyson en el 2020 y volvió a pelear profesionalmente en la derrota que sufrió ante Anthony Pettis en 2023. El estadounidense tiene marca de 66 victorias (47 por la vía del nocaut) y 10 derrotas.

Por su parte, Jake Paul, de 27 años, tiene dos resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber tiene récord de 9 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

