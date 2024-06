Administración Biden enfrenta presión por cierre en la frontera; se reunirá con Caucus Hispano para evaluar acciones

La proclamación del presidente Joe Biden sobre el cierre en la frontera, el endurecimiento de las peticiones de asilo y las deportaciones aceleradas han recibido críticas de diversas organizaciones civiles, pero también del Caucus Hispano del Congreso (CHC) con cuyos líderes se reunirán funcionarios.

“Mañana el secretario [Alejandro] Mayorkas tiene una reunión con el CHC en que vamos a hablar sobre la declaración de presidente Biden”, dijo Tom Pérez, asesor sénior en la Casa Blanca.

A pregunta expresa de este diario en una conferencia virtual con medios hispanos, Pérez defendió la decisión de la Administración Biden, al considerar que era una “prioridad” asegurar la frontera, pero indicó que se evalúan otras opciones migratorias.

“Hace dos semanas el presidente Biden tuvo una reunión con los líderes y las líderes de CHC… hablamos mucho sobre la situación en la frontera”, dijo Pérez. “Es muy importante comprender lo que el presidente dijo ayer… Estamos hablando sobre la situación en la frontera y tenemos que tomar acciones hoy para asegurar la seguridad de la frontera”.

El martes por la tarde, tras el anuncio del presidente Biden, los miembros del CHC, incluida la presidenta Nanette Barragán (California), criticaron la decisión y lamentaron que el gobierno actual no tomara en cuenta sus propuestas de acciones migratorias, las cuales incluyen protecciones a ciertos indocumentados.

¿Cómo va el cierre en la frontera?

Blas Nuñez-Neto, asesor en asuntos migratorios de la Casa Blanca, explicó que la proclamación del presidente Biden entró en vigor formalmente la primera hora de este martes, pero no hay un reporte sobre las primeras consecuencias.

Agregó que se mantendrá el bloqueo hasta que el flujo de inmigrantes baje a 1,500 como máximo y la decisión de relajar las medidas será tomada por el secretario Mayorkas.

“Es importante que entiendan que la proclamación que emitió el presidente ayer va tener efecto en la frontera hasta que el secretario de Seguridad Nacional certifica que los encuentros que estamos viendo a lo largo de la semana de una semana han bajado por debajo de 1,500 encuentros por día en la frontera”, acotó el funcionario.

Nuñez-Neto insistió en que es demasiado pronto para evaluar las medidas, las cuales definió como “decisivas”.

“Están diseñadas para fortalecer la seguridad de nuestra frontera y reducir los flujos migratorios”, acotó. “Las medidas que se anunciaron y que se están implementando hoy se basan en los pasos que hemos tomado a lo largo de los últimos tres años para reducir la migración en todo el hemisferio y responsar la seguridad fronteriza de los Estados Unidos”.

Destacó que hay un despliegue de mayor personal migratorio, así como el uso de tecnología, además de mantener opciones para las personas que demuestren que tienen derecho a pedir asilo.

“El anuncio de ayer incluye una serie de medidas que aumentarán de una manera muy significativa las consecuencias para las personas que cruzan nuestra frontera sur de manera ilegal, incluyendo una restricción para la eligibilidad del asilo y el aumento sustancial del umbral de evaluación para las personas que tienen temor de ser devueltos a sus países”, insistió el funcionario.

Agregó que las medidas permiten la repatriación acelerada de inmigrantes, ya sea a México –a los originarios de ese país, además de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela—o a sus naciones de origen. Hay otros países con los que la Administración Biden negocia para facilitar la expulsión de personas.

“[Las medidas son] para imponer las consecuencias rápidas a todas las personas que no tienen una base ilegal para permanecer en los Estados Unidos”, expuso. “Quiero destacar que las personas todavía van a poder presentarse de una manera segura y ordenada en un punto de entrada a través de nuestra aplicación móvil CBP One”.

Listos para defender política migratoria en tribunales

Varias organizaciones civiles, incluida la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), han criticado la nueva política del presidente Biden, la cual comparan con una estrategia del expresidente Donald Trump.

ACLU amagó con presentar pronto una demanda ante un tribunal para desafiar la proclamación del presidente Biden.

“Todavía no hemos visto una acción judicial. Estamos preparado para ello. Es importante notar que en este espacio de política migratoria es muy común que hagan acciones judiciales de ambos lados políticos, de la izquierda y la derecha, en casi todas las acciones que tomamos”, reconoció Nuñez-Nieto. “Y es otro punto más para reforzar que no hay una solución permanente en este espacio que no involucre al Congreso haciendo su rol y pasando la reforma migratoria que ya hemos pedido hace más de tres años”.