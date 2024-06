Bárbara Bermudo presume cómo sus hijas le decoraron su casa por su cumpleaños 49

La empresaria boricua Bárbara Bermudo celebró este miércoles su llegada a los 49 años y lo hizo en compañía de sus hijas y de su esposo, Mario Andrés Moreno, quienes la sorprendieron decorando diversos rincones de la hermosa propiedad que comparten.

“Hoy le agradezco a Dios por el privilegio de vivir. 🎉. Agradezco por cada experiencia, cada persona que ha sido parte de mi vida y cada lección que he aprendido en el camino. Agradezco por el amor que he recibido, por las risas compartidas, por las lágrimas que me han ayudado a crecer y por todas las oportunidades que se han presentado en mi camino. En este día especial, quiero expresar mi gratitud a todos aquellos que han sido parte de mi vida, que me han apoyado, inspirado y alentado en cada paso del camino. ¡Gracias mi Señor por todo! 🙏🎉🎂”, se lee en el texto con el que la presentadora acompañó su video.

Gracias a su video pudimos ser testigos del gran esfuerzo que hicieron sus tres hijas para celebrarla por todo lo alto en su gran día.

La mesa del comedor, que fue donde transcurrió su festejo matutino, fue decorada con un mantel y vasos de tono rosa, así como con varios globos inflados con helio.

La decoración fue completada por todas las bolsas de regalo que le dieron sus hijas y Mario Andrés, el gran amor de su vida.

“Celebrando un año más de vida. Me siento bendecida. Así mi familia me recibió en la mañana en esta precelebración y solo le puedo dar gracias a Dios por todas las bendiciones, sobretodo por la salud, por la unión familiar, por la paz que al final es lo que necesitamos para seguir celebrando la vida. Un añito más, profundamente agradecida con mi familia y con todos las amistades que me enviaron mensajitos de amor felicitaciones en este día tan especial. Me siento sumamente bendecida”, se le oye decir en un fragmento de su material.

Su video acaparó de inmediato los corazones rojos, así como las palabras de felicitación por parte de sus fans y de sus amigos famosos, quienes reconocieron el gran esfuerzo que ha hecho para estar donde hoy se encuentra.

“Amiga bellaaaaaa Feliz cumple! Hermosa por dentro y por fuera! Una mujer virtuosa , fuerte y valiente!!!! Que Dios diga ensanchando tu Fe y propó sito🙏🙏🙏🙏🙏 te quiero”, le escribió Rashel Díaz, mientras que Greidys Gil le dedicó un: “Feliz cumpleaños Barbie!!!! 🥳🥳🥳 Que pases un día hermoso y que Dios te bendiga! 🙏🏻🤗”

Sigue leyendo:

Conoce el lujoso apartamento que Joe Jonas compró en Brooklyn por $6.7 millones de dólares

VIDEO: ‘Gomita’ presume en house tour su nueva finca en México… ¡con piscina incluida!

Ángela Aguilar se habría ido de casa de sus papás en medio de rumores de romance con Nodal

Georgina presume cuerpazo en bikini mientras muestra mansión donde vive con Cristiano Ronaldo