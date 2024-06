Clovis Nienow hace frente a los ataques por su relación con Aleska Génesis 

Tremendo revuelo se armó luego de que el actor Clovis Nienow hiciera pública su relación con la modelo Aleska Génesis, con quien protagonizó un triángulo amoroso junto a Cristian Estrada durante su estancia en “La Casa de los Famosos“. Y tras perder miles de seguidores por su decisión, el mexicano ha salido a hacer frente a los ataques con una poderosa reflexión.

Con la apertura y carisma que lo caracterizan, el famoso respondió a los cuestionamientos sobre su opinión ante la creciente ola de críticas a las que se ha enfrentado durante los últimos días por sus decisiones en el plano amoroso, asegurando que el odio y los ataques no son la respuesta.

“Yo lo que hice fue compartir una historia, llegué a un lugar a cenar con mis primos, abro el celular y de la nada ya tenía miles y miles de comentarios de ‘traicionero’ y ‘cancelado’ y no sé qué. Creo que es parte de, pero creo que no me lo merecía“, contó a People en Español.

Clovis no desestimó la opinión del público, por el contrario, aceptó que el público se siente con el poder de opinar sobre su vida privada debido a que su historia con Aleska Génesis comenzó ante sus ojos dentro del reality de Telemundo.

“Yo sé que todas esas personas se sintieron traicionadas. Pero, yo no traicioné a nadie. Estoy tranquilo”, declaró al medio. “Solamente dije que me gusta una persona y ya. Sé que las personas tienen lo que sucedió en La casa de los famosos y también respeto la decisiones y yo sé que lo están haciendo porque me quieren y me quieren ver bien y feliz, pero yo les quiero decir a todas esas personas que estoy contento, estoy feliz“.

Al ser cuestionado sobre sus ex compañeros del cuarto Tierra, el histrión afirmó que para él su nueva relación no significa decir “adiós” a quienes formaron parte importante de su vida. “Yo sigo con mi familia Tierra”, aclara. “Yo amo a Maripily, a Romeh, a Divaza, a Gregorio, a Ari y también trato de separar un poquito mi vida privada, sea con Aleska o sea con cualquier chica“, apuntó.

Para finalizar, Clovis Nienow aseguró que tomar decisiones que no siempre son bien recibidas por la gente a tu alrededor es parte de la vida. Sin embargo, espera que el público se mantenga a su lado en el proceso: “Muchas personas también me dicen que me falta amor propio y sí a lo mejor tienen razón y a lo mejor tengo que pasar por esto, pasar por muchas cosas para ir aprendiendo y poder ir madurando (…) Yo quiero que me quieran por lo que soy yo, por lo que conocieron dentro de La casa, por ese ser humano que se abrió de corazón“.

