Aleska Genesis se defiende de las críticas de sus compañeros de “La Casa de los Famosos”

A solo unas semanas de haber cerrado sus puertas, todo lo ocurrido dentro de “La Casa de los Famosos” sigue dando de qué hablar. Y una de las personalidades que se mantiene en la boca de todos es la modelo Aleska Génesis, quien ha sido el blanco de críticas por parte de sus compañeros, algo a lo que ha puesto un alto recientemente. ¿Qué fue lo que dijo al respecto? Aquí te lo contamos.

Fue desde un en vivo en Instagram que la influencer compartió su opinión con respecto a lo dicho por La Divaza, Maripily Rivera y Rodrigo Romeh en recientes entrevistas. Y es que no podemos olvidar que mientras la estrella de las redes sociales posó junto a una serpiente y la llamó “Aleska”, la boricua y el mexicano la tacharon de “doble cara”.

De acuerdo con Génesis, para ella era indispensable alejarse por un tiempo del ojo público después de muchas semanas bajo el escrutinio de las cámaras: “Quería por lo menos adaptarme al mundo real, pero quería mi espacio”, detalló.

Asimismo, indicó que los ataques en su contra han tomado fuerza solo por tratarse de su persona, ya que personas que tuvieron acciones o hicieron comentarios similares no han recibido las mismas críticas.

“Si Aleska dice: ‘A, oh, qué mala es Aleska porque dijo A,’ pero si otras personas dicen: ‘Ay, qué linda, ternurita, dijo A’, entonces no entiendo. Yo no tengo por qué dar explicaciones a personas de que si soy buena o si soy mala. La gente que me quiere, me quiere tal cual como soy“, añadió.

Con respecto al triángulo amoroso que protagonizó dentro del reality, aseveró que fue señalada de manera injusta por una compañera cuya identidad no quiso revelar: “Si hubiese estado con todos los hombres de la casa, cuando la realidad es otra. A mí me enamoraron, a mí me pretendieron”.

Para finalizar, Aleska Génesis argumentó que prefiere quedar como la mala del cuento que ser pintada como una víctima: “Yo lo que soy es fuerte y justa. Pero me gusta que me digan mala, es más divertido”.

