Emily in Paris: compartieron las primeras imágenes de la cuarta temporada de la serie

A pocos meses para el regreso de Emily in Paris, Netflix reveló este miércoles las primeras imágenes de la cuarta temporada de la serie, que se dividirá en dos partes.

A través de su cuenta de cuenta de Instagram, Netflix compartió un carrusel con algunas de las escenas que se podrán disfrutar a partir del 15 de agosto, cuando se estrena la primera parte de la cuarta temporada.

“No me queda más que decir: Oh là là. Estas son las primeras imágenes de la temporada 4 de Emily en París”, escribió la plataforma de streaming en la publicación, que acumula miles de comentario con las expectativas de los fans de la serie.

“Ojalá no quede con Gabriel, ojalá no”, “Necesito que quede sola, ella no merece a Alfi y Gabriel no la merece a ella”, “Por mi estabilidad emocional necesito que quede con Alfie”, “Ojalá está temporada se quede con uno, porque ya lleva varias temporadas y es lo mismo”, son algunos de los comentarios de los fans sobre lo que esperan que ocurra con Emily, a quien da vida Lily Collins.

Hace un mes, Netflix anunció que la nueva entrega de Emily in Paris se dividirá en dos partes y llegará en los próximos meses.

En ese momento, la plataforma de streaming compartió un video en el aparecen los protagonistas de la serie para anunciar que la primera parte de la cuarta temporada se estrenará el 15 agosto y la segunda parte llegará el 12 de septiembre.

La noticia fue compartida por los propios actores de Emily in Paris, quienes además describieron cómo será la cuarta temporada de la serie. “Vulnerable”, “Caótica”, “Aventurera”, “Vengativa”, fueron las palabras que usaron para describir lo que se podrá ver en esta nueva temporada.

La cuarta temporada de Emily in Paris se situará luego de la boda frustrada de Camille y Gabriel, por lo que Emily enfrentará una encrucijada emocional en esta entrega. Además, la agencia de marketing Grateau se enfrentará a varios cambios de personal y a nuevos dilemas importantes.

Hasta el momento, no está claro si la serie tendrá una quinta temporada, pero podría ser una posibilidad. “No ha terminado aún”, afirmó Ashley Park, actriz que da vida a Mindy en la serie.

Emily in Paris fue creada por Darren Star, conocido por series como Beverly Hills, 90210 y Sex and the City. La producción cuenta con ejecutivos como Tony Hernandez, Lilly Burns y otros.

¿Cuándo comenzó el rodaje?

En enero, Lily Collins, compartió una foto con el guion de la cuarta temporada de la serie de Netlix, cuya filmación comenzó poco después y se realizó entre París y Roma.

“¡¿Alguien dijo Saison Quatre?! Finalmente reunida con mi familia de @emilyinparis de vuelta en París y se siente tan bien. Aunque puede que necesite repasar mis habilidades de selfie por el bien de Emily”, escribió Collins en una publicación en su cuenta de Instagram.

De acuerdo con la publicación de Collins, la lectura de guion se realizó el 17 de enero.

En ese momento, se supo que la actriz Ashley Park, quien da vida a Mindy, estuvo hospitalizada tras sufrir un shock séptico crítico.

La actriz contó en sus redes sociales que en fin de año sufrió inicialmente de amigdalitis, que luego se complicó y afectó varios órganos.

“Estoy agradecida de que mi salud haya mejorado a pesar de lo que nos habían dicho en un principio”, compartió Park en Instagram junto a fotos suyas en una cama de hospital.

Seguir leyendo: