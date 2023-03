Lily Collins viajó a Japón para celebrar su cumpleaños

En el 2020, Lily Collins se robó el corazón de muchos gracias a su papel en la serie de Netflix, “Emily in Paris”, y desde ese momento es una de las actrices más cotizadas del momento.

Aunque Collins interpreta a una mujer muy activa en las redes sociales, que desea compartir todo en las redes sociales, su verdadera personalidad está muy alejada de la realidad, ya que el pasado 18 de marzo celebró su cumpleaños y lo hizo con una escapada romántica con su esposo a Japón.

34 años cumplió la cotizada actriz, que se encuentra grabando las próximas temporadas de la famosa serie, es por ello que fue su decisión mantenerse lo más alejada de los focos de los paparazzi y la ajetreada vida de Nueva York y Los Ángeles.

El romántico viaje lo hizo con su esposo, el escritor Charlie McDowell. Fueron a uno de los lugares más fotogénicos de Asia, el “Moomin Valley Park”, el cual es un parque temático basado en los personajes de “Moomin” de la artista finlandesa Tove Jansson, pero la elección de este lugar no fue pura casualidad.

¿Por qué Moomin Valley Park?

En una entrevista en el pódcast “The Moomin Phenomenon” junto a Jennifer Saunders, Collins alegó que conoció estas historias desde que era pequeña y que marcaron su vida, pero que además, son un punto de conexión con su esposo.

“Nuestra relación se fortaleció por el amor mutuo por los Moomins (…) Nos dimos cuenta que éramos personas que encontraron esa conexión con la naturaleza a través de los libros de Moomin, realmente sentía como si fuéramos miembros de un club secreto”, confesó la actriz.

“Emily in Paris”

La serie, la más vista en Netflix en 2020, gira en torno a cómo hace malabares para ganarse a sus compañeros de trabajo, hacer amigos y navegar entre romances.

“Emily in Paris” ha recibido muchas críticas por estereotipar a los franceses, pero la actriz Philippine Leroy-Beaulieu dice que a sus compatriotas les hace falta saber reírse de sí mismos.

“Los franceses saben reírse de los demás, pero no de ellos mismos. Siempre acaban enfadándose y ofendiéndose cuando la gente se burla de ellos, y no se dan cuenta de que el creador de la serie, Darren Starr, también se está burlando de los americanos”, ha señalado la intérprete de 58 años en declaraciones al portal Page Six.

Seguir leyendo: