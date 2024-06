Estadounidenses creen que la vacuna triple vírica está vinculada con el autismo: por qué es un mito

A medida que los casos de sarampión siguen aumentando en los Estados Unidos y las tasas de vacunación con la vacuna MMR (sarampión, paperas y rubéola) continúan disminuyendo, una nueva encuesta revela preocupantes lagunas en el conocimiento público sobre la seguridad de esta vacuna. Un cuarto de los adultos estadounidenses aún no sabe que las afirmaciones de que la vacuna MMR causa autismo son falsas, según un estudio reciente del Centro de Políticas Públicas Annenberg (APPC) de la Universidad de Pensilvania.

A pesar de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han declarado repetidamente que no hay evidencia que vincule la vacuna contra el sarampión con el autismo, el 24% de los adultos estadounidenses creen que esta afirmación es algo o muy inexacta, y otro 3% no está seguro, según los datos de la encuesta del APPC. Solo aproximadamente tres cuartas partes de los encuestados consideran que esta afirmación es algo o muy precisa.

Estos hallazgos son consistentes con una encuesta anterior del APPC realizada en octubre de 2018, antes de la pandemia de Covid-19, que también reveló un número considerable y constante de estadounidenses que creen en la conexión falsa o no están seguros de cuál es la verdad. La creencia errónea sobre la vacuna MMR y el autismo se originó en un artículo publicado en 1998 por Andrew Wakefield en la revista médica Lancet, que fue posteriormente retractado debido a la falta de evidencia científica y acusaciones de fraude.

“La persistente falsa creencia de que la vacuna MMR causa autismo sigue siendo problemática, especialmente a la luz del reciente aumento de casos de sarampión”, comentó Kathleen Hall Jamieson, directora del APPC. “Nuestros estudios sobre la vacunación muestran consistentemente que la creencia de que la vacuna MMR causa autismo está asociada no solo con la renuencia a recibir la vacuna contra el sarampión, sino también con la vacilación ante las vacunas en general”.

El estudio más reciente también muestra una tendencia preocupante similar a las encuestas realizadas por el APPC entre 2021 y 2023, en las cuales entre el 9% y el 12% de los encuestados pensaban que era probable o definitivamente cierto que las vacunas administradas a los niños podían causar autismo, mientras que entre el 17% y el 18% no estaban seguros de la veracidad de esta afirmación.

La encuesta, realizada del 18 al 24 de abril de 2024, entrevistó a más de 1500 adultos estadounidenses, preguntándoles sobre su conocimiento respecto a cómo se contrae el sarampión, sus síntomas y si los profesionales médicos recomiendan la vacuna contra el sarampión a personas embarazadas que aún no han sido vacunadas. Los resultados subrayan una brecha significativa en la comprensión pública de las enfermedades prevenibles por vacunación y las recomendaciones médicas.

Hasta el 30 de mayo de 2024, se han reportado 146 casos de sarampión en Estados Unidos en 21 jurisdicciones, incluyendo 11 brotes con tres o más casos relacionados. Desde el 1 de enero de 2020 hasta el 28 de marzo de 2024, los CDC recibieron informes de 338 casos confirmados, de los cuales casi un tercio (97 casos, o 29%) ocurrieron solo durante el primer trimestre de 2024. Esto representa un aumento de 17 veces en comparación con el número promedio de casos reportados en los primeros trimestres de 2020 a 2023.

Este resurgimiento del sarampión, una enfermedad que puede ser fácilmente prevenible mediante la vacunación, pone en evidencia la importancia de corregir las falsas creencias y aumentar la aceptación de la vacuna MMR. La desinformación y la vacilación ante las vacunas no solo ponen en riesgo a quienes no están vacunados, sino que también amenazan la inmunidad colectiva, que es crucial para proteger a los miembros más vulnerables de la comunidad, como los bebés, las personas con sistemas inmunitarios debilitados y aquellos que no pueden ser vacunados por razones médicas.

En resumen, la persistencia de creencias erróneas sobre la vacuna MMR y su supuesta relación con el autismo, junto con el aumento de los casos de sarampión, destaca la necesidad urgente de mejorar la educación pública sobre la importancia de las vacunas. Los esfuerzos para combatir la desinformación y fomentar la confianza en las recomendaciones de salud pública son vitales para prevenir futuros brotes de enfermedades prevenibles y proteger la salud pública en general.

