Horóscopo de hoy de Nana Calistar 06 de junio de 2024

PISCIS

Recuerda que es mitad de año y debes estar bien enfocado en el cumplimiento de tus sueños y y metas sobre todo si haz pensando realizar un viaje fuera del país. Aprende amarte tanto al punto de no necesitar el cariño de nadie para ser feliz. Es momento que comiences a ver más por esa situación que te ha quitado el sueño más de una ocasión, arregla todos tus problemas que te han detenido y muéstrale al mundo de qué estás hecho, ya no es momento de perder el tiempo en nada que no te deje algo de provecho. Si tienes una relación ten cuidado con una amistad de tu pareja le está metiendo ideas en su cabeza que podrían venir afectar la relación en un corto a mediano plazo. Vienen días de mucha reflexión en los cuales iras soltando todo eso que te hace daño y no te ha dejado avanzar, una amistad tuya sufrirá un accidente, pero no será nada de gravedad. Si tienes una relación entrarás en una etapa bien complicada, pues vienen muchos celos y situaciones incomodas que deberás de atender a la brevedad posible, debes de ser más sincero o sincera con tu pareja y no ocultarle cosas o de lo contrario cuando estas salgan a la luz te meterás en graves problemas.

ACUARIO

Debes aprender a cuidar tu cuerpazo criminal porque en este mes de junio entras en una etapa en la cual podrías estar subiendo un poco de peso sino te aplicas lo suficiente en la dieta y el ejercicio. No veas solo lo malo que te ha pasado ve las cosas buenas y aprende también de ellas pues son las que te dejarán alguna enseñanza. Quita esos obstáculos que te impidan llegar a donde quieres porque por esa razón has estado algo estancado en lo que deseas. Si tienes pareja cuídala muchísimo que vienen pleitos por malentendidos y falta de tiempo con él o ella, hay que relajarse un poco más y darse el tiempo para disfrutarse el uno del otro. No esperes recibir lo mismo que das de las personas, busca la manera de reconciliarte con tu vida y no volver a lamentarte por los golpes que te dio, es momento de soltar lo que te hizo daño y comenzar una etapa nueva para ti, alejada o alejado de rencores y envidias, no pretendas regresar a lo que ya viviste, acostúmbrate a ser feliz e ir por tus sueños y metas. Tu defecto más grande es amar sin esperar nada a cambio, recuerda que los tiempos cambian y si te conformas con migajas el día de mañana lo lamentaras, quiérete, valórate y no te conformes con poco, pues naciste pa merecer más de lo que te imaginas. Cuidado con la alimentación pues podrías comenzar a presentar dolores de estómago.

CAPRICORNIO

Viene un viaje en puerta y reunión y convivencia con familia, aprovecha estos días para disfrutarlos, a veces los descuidas mucho, necesitas compartir más tu tiempo con ellos que al final esos momentos serán los que te llevarás. No temas a los cambios pues esos te llevarán a cambiar la rutina y tener nuevas oportunidades en diversas áreas sobre todo en la económica que es lo que buscas y deseas. Posibilidades de reencuentro amoroso con persona del pasado, solo hay posibilidades de sexo y nada más, piensa bien lo que haces y como lo haces o de lo contrario puedes volver a caer en lo mismo de siempre y seguir haciéndote daño. Es momento de hacer un cambio en tu vida y comenzar a enfocarte en tus sueños y metas, cuidado con traiciones que estarán a la orden del día y vendrán por parte de pareja o amistades. Los sueños te mostrarán el camino que debes de seguir para lograr esa meta que traes en mente, pon mucha atención pues estos días tendrás ciertas visiones o sueños que te dirán de qué manera lograr tu meta, recuerda que es mitad de año y deberás estar bien enfocado en eso que has soñado desde hace tiempo. No des motivos para que hablen de ti, no te metas en chismes ni en problemas que no son de tu incumbencia o de lo contrario solo lograras perder amistades a causa de cargas que no te corresponden y no son tu problema. Empezarás a ver la luz, unas olas de bendiciones que entrarán en tu vida, no pierdas el piso y busca la manera de sacar provecho a esas cosas que de verdad valen la pena.

SAGITARIO

No te des una segunda oportunidad si todavía no has sanado del pasado, necesitas tiempo para ti, para sanar, divertirte y ver por ti antes de volver a entablar una relación. Viene la oportunidad de emprender un negocio el cual te va dejar grandes ganancias debes aprovechar lo que se esté dando en estos momentos. No permitas que comentarios de amistades te hagan dudar de tus planes y metas, recuerda que las personas son muy envidiosas y con tal de hacerte perder el rumbo son capaces de confundirte haciéndote andar caminos que no eran los planeados por ti. Cuidado con accidentes si conduces vehículo porque podría suceder en cualquier momento. Has andado muy pensativo, que los problemas de los demás no te afecten tanto en tu estado de ánimo, debes ver más por ti antes de querer resolver la vida y los problemas de las demás personas. Se viene una vida o compromiso dentro de la familia, disfrútalo y pásala bonito. Ten cuidado con esas dudas que has traído desde hace tiempo sobre cierta persona, pues lejos de ayudarte pueden hacerte perder a quien amas y te interesa. Ten cuidado! Posibilidades de un viaje y de conocer a una persona que has estado tratando por una red social, ten mucho cuidado y no confíes a la primera, el amor se construye y no lo encontrarás el primer día así que no apresures las cosas.

ESCORPIO

Días de descanso, necesitas una limpia para poder deshacerte de malas energías andas cargado envidias y eso te quita el sueño y te causa dolores en hombros y espalda. No te dejes llevar por chismes laborales que solo te ocasionaran dolores de cabeza. Un amigo o amiga te va a poner al tanto de un chisme que se dice de ti, no lo tomes tan apecho. Familiares organizarán una fiesta en la cual no serás requerido o requerida y te vas a poner bien emperrada. Aprende a no meter las manos al fuego por tu familia porque podrías llevarte una sorpresa. Te vas a enterar de rompimientos amorosos y de amistades falsas que se alejan, te buscará un familiar, perdidas de objetos y confrontación en una relación por celos. Tienes un carácter muy fuerte y cambiante, cuando amas lo entregas todo y sin medida, busca la manera de reconciliarte con las personas que alguna vez heriste o de lo contrario estas destinado a no avanzar. Cuidado con un amor del pasado que retorna a tu vida y podría hacerte dudar de la persona que está hoy a tu lado. En el amor se torna un terreno bastante cambiante pues tienes las intenciones de comenzar algo bonito y sentar cabeza en caso de estar soltero o soltera, pero no estás dispuesto a dejar tu libertad ni dar explicaciones de lo que haces, necesitas tomar una decisión.

LIBRA

No debes de guardar rencores pasados, cuida más tu orgullo pues algunas veces eso te ha alejado de las personas y te ha hecho sufrir más de la cuenta. Vienen días en los cuales comenzarás a pensar más en el futuro, traes una idea de un negocio el cual se te va dar muy bien y recibirás grandes ganancias. En caso de tener una relación se vienen tiempos difíciles pues comenzará una ola de problemas a causa de terceras personas, ten mucho cuidado con lo que sale de tu boca pues podrás herir a quien amas sin pensarlo y sin quererlo. Cuídate de un amor del pasado que regresa hacerte daño, no lo permitas. Ten presente que las oportunidades tienen fecha de vencimiento, no desaproveches esa oportunidad que la vida te brinda, quizás la persona que está por llegar no sea lo que has buscado, necesitas poner más atención. Hay días en los que te sientes sin ánimos y en los que tus sueños se vienen abajo, ánimo, la vida es bella pero no te has dado cuenta, aprende a disfrutar quién eres y lo que tienes. Cuídate de trabajos de brujería y salaciones pues estarán a la orden del día por parte de exparejas o de vecinos y vecinas. Necesitas descansar más pues tu salud se puede ver afectada por falta de horas de sueño y por una mala alimentación, no te estreses mas de la cuenta o de lo contrario comenzarás a desarrollar enfermedades en tus nervios como ansiedad e insomnio. Te viene un dinero extra, paga tus deudas porque el mes que entra inicias una racha en la cual andarás con algunos problemas económicos, es mitad de año y es nuevo ciclo de oportunidades. Recibes noticias de familiar que tienes tiempo de no ver.

VIRGO

Vienen días de cambios en los cuales deberás estar enfocado en mejorar esos aspectos que no te dejan avanzar, cuídate de traiciones por parte de amistades y trata de realizar esos pagos que tienes pendientes. Una amistad empezará a verte con ojos de amor, tú ya sabes de quién se trata pero te haces tonta, si bien es cierto que no es lo que buscas la verdad es que se ha ilusionado contigo, si te gusta dale para delante y que sea lo que tenga que ser. Lejos de encontrarte puedes llegar a perder tu rumbo si sigues tomando en cuenta todos los comentarios de la gente, pon en una balanza tu vida y ve por aquello que tenga más peso e importancia para ti no lo que opinen o piensen las demás personas. Relaciones prohibidas no es lo tuyo así que no te enredes ni te metas en esos problemas o de lo contrario te expones a sufrir un engaño muy fuerte en un futuro. No esperes que la gente se mueva o haga las cosas, es tu deber ser feliz y buscar los medios para lograrlo, ya deja la flojera a un lado y comienza a trabajar en tu felicidad. Ten cuidado con caídas y golpes pues estarás muy vulnerables a sufrirlos e ir a parar al hospital. Aguas con amistades de tus redes sociales pues muchas no son de fiar y te pueden meter en chismes públicamente.

LEO

Es momento de aprender de la vida y sobre todo aprende a perdonar y soltar, traes rencor cargando desde hace tiempo que no has podido dejar atrás, la vida te dará una gran lección en estos días. No temas a los cambios y nuevas aventuras pues estás por entrar en una etapa de crecimiento en la cual el amor por fin entrará en tu vida, solo no exijas lo que no puedes ofrecer y llévate todo tranquilo. Una amistad del pasado regresa arrepentida por sus errores y aceptando sus culpas, aprende hacer un lado el orgullo y da una segunda oportunidad si realmente significa algo importante para ti. Un familiar se va a enfermar, pero nada de cuidado va salir adelante pronto. Recibirás noticias de una persona del extranjero. Divorcio o separación dentro de la familia podría presentarse en cualquier momento. El amor no se manifiesta porque sigues viviendo en el pasado, cierra círculos y empieza ver a tu alrededor que existen varias personas que esperan su oportunidad. Cuida mucho tu alimentación para no volver a subir de peso. Una amistad te busca para contarte un secreto y pedirte tu ayuda. Aguas con infecciones o enfermedades respiratorias. Eres muy sensible y te afectan muchas cosas, necesitas ser más maduro y ver a las personas como son, no pongas virtudes donde no las hay y no trates como un Dios a quien te trata como un objeto, empieza por devolver lo que recibes.

CÁNCER

No hagas tantos planes para el futuro y mejor disfruta el día que vives, recuerda que nadie tiene asegurado el mañana. Es momento de creer en tu sexto sentido para saber qué camino debes elegir para encontrar tu felicidad. Vienen chismes dentro del trabajo y noticias que tienen que ver con el área de los negocios o el dinero, aprovecha lo que venga porque te dará cierta estabilidad. Aprende a desprenderte de todas esas situaciones que ya dolieron demasiado, es momento de creer y confiar en ti e ir por esos sueños o metas que planeaste para este año. Cuídate de golpes o caídas y comienza a ver la vida de otra manera para que puedas encontrar la paz y estabilidad que necesitabas. Si sigues aferrándote al pasado no volver avanzar ni lograrás nada. Cuidado con un viaje el cual se cancelará por falta de interés de los involucrados. Inicias dieta o comienzas a cuidar tu cuerpazo, puedes lograr tu objetivo antes de lo planeado solo es cuestión que te apliques en tus objetivos. Cierras un ciclo muy importante en tu vida sin embargo deberás aprender a ver más por ti antes de querer resolver los problemas del mundo y de quienes te rodean. Amores de una noche se harán presentes pero deberás de ser muy inteligente para no involucrar el corazón.

GÉMINIS

El mes de junio es especial para ti pues te atas en ciclo de cumpleaños, aprovéchalo para hacer ese cambio en tu vida e ir por tus objetivos y metas pues hay muchas posibilidades que se hagan realidad. Muchos de tus problemas se deben a que dejas las cosas a medias y cuando debes de ponerte las pilas te deprimes o te echas para atrás, te afectan mucho los comentarios de otras personas cuando es algo que no debería de preocuparte. Un proyecto de un negocio de compra o venta que traes en mente podría ser la solución para mejorar en los ingresos solo es cuestión que te apliques en conseguirlo. Enfermedades respiratorias aparecerán, cuida más tu salud que es necesario estar bien para lo que viene. No te dejes llevar por chismes en la familia y enfócate en lo que te deja algo de provecho. En el terreno de los dineros ten cuidado con lo que gastas pues estas por entrar en una racha complicada en la cual podrías quedar mal con unas deudas que tienes. Una amistad culmina relación y te pedirá un consejo, va andar por la calle de la amargura en estos días. Recibirás la invitación para una fiesta o reunión. Si tienes pareja no seas tan celoso o celosa, sino confías en la persona que quieres o amas no vale la pena estar viviendo con dudas una relación.

TAURO

Vienen días en los cuales podrías estar pensando mucho en el pasado, eso ya fue y no tiene solución, enfócate en las cosas importantes y en lo que realmente te deja algo de provecho. Aprende a controla tus sentimientos y que los fracasos y decepciones del pasado no te conviertan en una persona sin sentimientos, recuerda que todo en esta vida se paga tarde o te temprano. Vienen días de muchos cambios y una gran lucha en la cual debes pensar un poco más en ti ya que te has descuidado mucho. Cuida más tu salud y no descuides dieta y ejercicio o andarás subiendo de peso en las próximas fechas. Extrañarás mucho a una persona que físicamente ya no está a tu lado, enciende una vela blanca en su nombre. No sigas gastando tu amor, tiempo y energía y menos sigas mendigando por personas que no te quieren ni te valoran. Tus pensamientos negativos sueles atraer lo negativo, no caigas en esas cuestiones de las cuales te puedas arrepentir en un futuro, la vida te llenará de nuevas oportunidades tanto en el amor como en el terreno de lo negocios. Ten cuidado con cambios de última hora en los negocios en caso de tener uno pues puede las cosas no salgan como quieres y esperas.

ARIES

Mi querido Aries, es momento de pensar en ti antes de querer resolverle la vida a las demás personas. Este mes de junio está cargado de cuestiones positivas en el área económica sin embargo debes de cuidar mucho tus ingresos porque podrías estar gastando dinero en cosas que no necesitas en este momento, cuidado con deudas las cuales pueden afectar tu buró de crédito en cualquier momento, trata de pagartus préstamos y tus dineros en tiempo y forma. Hay oportunidad de realizar un viaje, este podría ser con tu pareja o con la familia eso es bueno te va a ayudar a desestresarse y te va a ayudar a a valorar un poquito más a la familia y a tus seres queridos, disfrútalo no es momento de pelear con tu pareja en caso de tener, podrían presentarse ciertas escenas de celos, debido a ciertas cuestiones del pasado que siguen afectando hasta el día de hoy. Vienen días de cambios en los cuales tu salud mental deberá de ser lo más importante y dejar de preocuparte por cuestiones que no te deja nada de provecho. No te dejes llevar por un chisme que va surgir en el área laboral y que pudiera afectar tu reputación. En el transcurso de la noche te sentirás algo triste o melancólico al recordar sueños que no se han cumplido y no se han hecho realidad, ánimo que todo a su tiempo irá tomando forma.