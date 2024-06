Kylian Mbappé revela cómo se sentía en el PSG

Luego de varias temporadas en el conjunto parisino, Kylian Mbappé se marcha del París Saint-Germain. El goleador francés dejó el club y ha comenzado a revelar algunas disconformidades que sentía dentro de la plantilla.

Kylian Mbappé por fin cumplió su sueño de ser firmado por el Real Madrid. Florentino Pérez logró contratar a un jugador que le dio muchos dolores de cabeza en el mercado de traspasos. El francés habría llegado al club de sus amores en el momento adecuado, pues pasaba por problemas en el conjunto parisino.

“Ciertas cosas me hacían infeliz, pero un jugador como yo no podía demostrarlo porque soy un líder, así que traté de ser lo más positivo posible“, reveló el goleador francés en unas declaraciones recopiladas por EFE.

Conflicto con el presidente del PSG

Kylian Mbappé tenía clara su decisión de sumarse al Real Madrid, 15 veces campeón de la UEFA Champions League. Pero esto le costó varios minutos al final de la temporada. Como castigo por no querer renovar con el club, Mbappé fue excluido en varios encuentros. La mano de Nasser Al-Khelaifi habría pesado.

“He jugado mucho menos este final de temporada y todo el mudo sabe por qué”, agregó.

En este sentido, el “castigo” sobre Kylian Mbappé desde los altos mandos del PSG hubiese sido mucho más grave, pero Luis Enrique y el consejero deportivo del club fueron mediadores en este conflicto. Gracias a sus labores se pudo mediar el problema entre el jugador y la directiva.

“Ellos me han salvado, sin ellos no habría puesto un pie en el terreno de juego. Esa es la verdad y siempre he tenido ese agradecimiento por lo que hicieron por mí”, destacó.

Kylian Mbappé llegó al PSG en junio de 2018. Desde entonces el goleador francés se cansó de hacer goles y tener rendimientos sobresalientes en el club. Mbappé jugó 308 partidos con el club parisino. Durante esa cantidad de encuentros el francés marcó 256 goles y concedió 108 asistencias.

