Mujer embarazada pierde a su bebé tras ser agredida brutalmente por adolescentes en Chicago

Una mujer embarazada perdió a su bebé el fin de semana tras haber sido atacada junto a su pareja por un grupo de adolescentes cuando caminaban por el el vecindario Streeterville de Windy City, Chicago, Illinois.

La pareja relató que caminaban por la calle luego de haber tenido una cita romántica cuando fueron rodeados por un número desconocido de adolescentes el viernes por la noche cerca de Grand Avenue y McClurg Court, informó FOX 32 Chicago.

La mujer, cuyo nombre es Nina, dijo al medio que los patearon, pisotearon y golpearon repetidamente. Tenía dos semanas de embarazo en el momento del incidente y luego descubrió que había perdido al bebé.

“Creemos en la fe y no estaba destinado a ser así. Así que no sabemos por qué nos pasó esto”, dijo Nina.

Imágenes compartidas por la mujer con el medio de comunicación muestran que le arrancaron un mechón de cabello y le magullaron el ojo durante el asalto. Además, los adolescentes usaron spray de pimienta y le patearon el estómago.

La víctima contó que su marido también fue brutalmente atacado por el grupo, que lo sujetó durante el asalto.

El ataque no fue un robo, según la víctima.

“No robaron nada. Decían: ‘somos dueños de la calle. Somos dueños de la calle. No puedes caminar’. Llevaba un lindo vestido y tacones porque estaba en una cita con mi esposo. Arrastraron mi vestido por el suelo y dijeron: ‘Somos dueños de la calle. No puedes simplemente caminar con tu vestidito’. Y decían cosas que simplemente no tenían ningún sentido para mí porque no me conocen personalmente”, relató Nina a Fox 32.

Los agentes de policía respondieron a una llamada sobre una agresión en curso a las 9:17 pm. Según el Departamento de Policía de Chicago, un delincuente de 14 años golpeó a la víctima de 40 años en la cabeza, mientras que otro joven de 17 años tiró del pelo a la víctima.

Las víctimas fueron atendidas en el lugar pero rechazaron recibir más atención médica. Los dos adolescentes fueron detenidos y cada uno acusado de un cargo de delito menor de agresión.

La delincuencia en Chicago sigue siendo un problema grave. Los robos, los hurtos de automóviles, las agresiones con agravantes y los robos han aumentado desde el año pasado, según los datos sobre delitos de la policía de Chicago hasta el 2 de junio. Sin embargo, los asesinatos, los robos y las agresiones sexuales han disminuido en comparación con esta época en 2023.

Sigue leyendo:

–Ofrecen $100,000 dólares por información sobre el homicida del oficial hispano Luis Huesca en Chicago

–Policías de Chicago dispararon a un hombre 100 veces en un minuto durante una parada de tráfico

–Revelan nuevos detalles sobre el homicidio del oficial hispano Luis Huesca en Chicago