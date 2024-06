Mauricio Sulaimán reafirma que es turno del CMB y no de la FIB de ordenar mandatoria a Canelo Álvarez

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), reafirmó que es el turno de su organismo para ordenar una pelea mandatoria a Saúl ‘Canelo’ Álvarez y no de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

En declaraciones a los medios, Sulaimán dejó claro que ellos son los siguientes en la fila y expresó que no entiende la falta de reciprocidad entre los organismos porque hay acuerdos que se deben respetar, pero al final todos terminan cuidando sus intereses.

“Es lógico que el Consejo tiene la mano. Pero esto ya es un desgarriate, cada quien hace lo que quiere. Hay unión, pero no hay reciprocidad, no hay una visión conjunta, cada quien jala por su lado y cada quien jala por sus intereses y así será. Hemos hecho muchos intentos desde que inicié como presidente hace 10 años, cuando mi papá recuerdo hizo varios intentos de buscar armonía, de buscar un acuerdo para la reciprocidad y el orden, pero no se puede”, dijo.

La FIB ordenó a Canelo Álvarez defender sus títulos contra su retador obligatorio, William Scull. Foto: Moises Castillo/AP.

“Nosotros estamos firmes con nuestra postura, que ha sido clara desde siempre. Benavídez pelea el 15 de junio y él va a decidir si se queda en semipesado o regresa a supermediano, pero no hay nada. Realmente ver a un retador de un nivel que se le ponga al boxeador más importante de la actualidad, pues sí se abre la posibilidad de que se disrumpa el indiscutido”, agregó.

De acuerdo con un reporte de BoxingScene, Canelo Álvarez no está interesado en participar en la subasta, que fue pospuesta al 13 de junio, y tampoco en realizar una pelea contra William Scull, quien no es un peleador conocido en Estados Unidos, por lo que perdería su estatus de campeón indiscutible de las 168 libras.

Daryl Peoples, presidente de la FIB, no está seguro de que sea la siguiente en la fila entre los cuatro organismos para ordenar la próxima defensa obligatoria del mexicano, ya que Gilberto Mendoza -presidente de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB)- aseguró que era el primero. Cabe destacar que cada uno se turna para presentar su mandato al rey indiscutible.

Si la AMB es quien sigue en la fila, Edgar Berlanga podría ser el próximo rival. En caso de ser el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), David Benavídez iría con el tapatío en septiembre. Al negarse a participar en la licitación de la FIB, el mexicano tendrá que dejar vacante el título y el cubano Scull deberá enfrentar al número 2 de la organización, el ruso Vladimir Shishkin, según dictan las reglas del organismo.

Canelo Álvarez se convirtió en campeón indiscutible de las 168 libras el 6 de noviembre de 2021 cuando noqueó a Caleb Plant en el undécimo asalto y capturó el cinturón de la FIB. Desde entonces defendió en cuatro ocasiones sus fajas, la más reciente fue sobre su compatriota Jaime Munguía -a quien venció por decisión unánime- el pasado 4 de mayo en Las Vegas.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, pudo recuperarse de un mal comienzo y venció en las tarjetas de los jueces a su compatriota Jaime Munguía en Las Vegas. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 61 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

