Aleska Génesis y Clovis Nienow derraman miel desde la playa

Continúan las opiniones divididas con respecto al romance protagonizado pro Clovis Nienow y Aleska Génesis en “La Casa de los Famosos” que ha trascendido más allá del reality. Sin embargo, la parejita ha dejado claro que no le importa el qué dirán al dejarse ver disfrutando de una escapada a la playa que quedó documentada en redes sociales.

Tremenda sorpresa se llevaron los internautas al ver en redes sociales un par de fotografías y videos de los ex integrantes del reality de Telemundo disfrutando del sol, la playa y arena de Miami, demostrando que a pesar de las críticas, su romance va viento en popa.

Enfundados en trajes de baño del mismo color, un morado eléctrico perfecto para el verano, Aleska y Clovis, dejaron a la vista la química que comparten por medio de un live hecho desde el perfil oficial de la venezolana. “Yo me siento muy feliz, la verdad. Estoy súper contenta. No me importa lo que digan los demás”, expresó durante la transmisión en vivo.

Uno de los momentos más aclamados por los internautas fue aquel en el que el actor mexicano fingió no conocer a la venezolana y sacó sus mejores trucos de coqueteo para lograr conquistarla, situación en la que las risas no faltaron.

Como resultado, no pasó mucho tiempo antes de que el grupo de fans de ambos inundaran en live con comentarios de cariño para ambos: “Tan lindos juntos, me encantan”, “Sí hacen linda pareja”, “Guapísimos los dos”, “Son mi pareja favorita” y “Esooo, vivan los novios”, son algunas de las reacciones que se leen en la red.

Esta escapada a alta mar surge a solo unas semanas de que Aleska Génesis se sincerara en una entrevista con Molusco TV para revelar cuál fue momento en el que se dio cuenta que sus sentimientos por Clovis Nienow iban más allá de la amistad.

“Poco a poco Clovis se fue ganando mi corazón, fueron 3 meses que compartí con él y yo creo que su constancia, el hecho de que a él no le importara nada y que se mantuviera firme conmigo eso a mí me hizo abrir mi corazón con él“, indicó en ese entonces.

